폐암 투병 이혜영 "옆구리 절제…온몸이 흉터"

배우 이혜영이 폐암 투병 후 근황을 공개했다.

이혜영은 10일 자신의 소셜미디어에 글과 영상을 올리고 개인 유튜브 채널 개설 소식을 알렸다.

이혜영. 인스타그램 캡처

그는 "오랜만이죠. 제가 이렇게 짠하고 다시 나올 수 있을지 몰랐죠"라며 "암 투병을 했던 5년간 제 생활이 궁금하셨죠"라고 말했다.

이어 "그 시간을 지나면서 많은 것들이 사라졌고 또 많은 것들이 새로 생겼습니다. 그동안 제가 배운 건 하나예요. 건강하다는 것, 그 자체가 행복하다는 것"이라고 밝혔다.

또 "오늘 뭘 먹었는지, 어디를 걸었는지, 무엇에 웃었는지. 예전엔 당연하게 여겼던 것들이 지금은 전부 다 감사하다"고 했다.

함께 공개된 영상에서 이혜영은 폐암 수술 후 남은 흉터와 후유증에 대해서도 털어놨다.

그는 "제가 옆구리를 절제해서 폐를 꺼냈기 때문에 옆구리가 굉장히 상처가 많다. 시술도 많이 하고 주사도 많이 맞았다"고 말했다.

이어 "통증을 일으키는 곳이 바로 이곳"이라며 "이곳에서 유착이 계속되고 아프니까 타고 올라가 머리까지 아팠다"고 설명했다.

이혜영은 눈 부기와 관련해서도 "저는 증상이 눈으로 왔다. 여자분들은 눈이 예쁘지 않으면 속상하지 않냐. 이걸로 좌절을 많이 했다"며 "눈이 붓거나 피곤해 보여도 이해해 달라"고 했다.

그러면서 "화려했던 이혜영 말고, 더 솔직해진 이혜영을 만나러 와달라"고 덧붙였다.

이혜영은 지난 2021년 결혼 10주년을 맞아 받은 종합검진에서 폐암 초기 진단을 받고 폐의 일부를 절제하는 수술을 받았다.

이후 꾸준히 건강을 관리하며 MBN 예능 프로그램 '돌싱글즈' MC 및 화가로서 활발한 활동을 이어왔다.

<뉴시스>