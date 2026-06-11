"빈티지 옷 입어본 적 없다"던 최미나수, 숨은 보물 찾기 여정

최미나수가 처음 마주한 빈티지 의류부터 패션까지 과감한 도전을 시도하며 빈티지 의류에 대한 이해를 높이는 한편 또 다른 매력을 보여줬다.

최미나수가 처음 마주한 빈티지 의류부터 패션까지 과감한 도전을 시도했다. 유튜브 채널 'tvN Joy' 영상 캡처

‘킬잇’ 본선 첫 미션부터 당찬 에너지와 도전 정신으로 존재감을 발산한 최미나수는 화이트 레이블 소속으로 본선 첫 미션에 나섰다.

‘로우코스트’를 주제로 진행된 이번 미션에서 참가자들은 레이블당 50만원, 1인당 약 8만원의 예산으로 스타일링을 완성해야 했다. 일부 시청자들에게 낯설게 다가오는 ‘로우코스트’의 사전적 의미는 ‘가격이 싸다’는 것이다.

하지만 이번 미션의 취지와 결합하면 ‘비용 구조를 낮춰 가격 경쟁력을 만드는 것’에 주목할 수 있다. 빈티지 샵에서 옷을 셀렉하고 다양한 스타일링을 완성할 수 있는 것이 키포인트라고 볼 수 있겠다.

빈티지 쇼핑이 처음인 최미나수. 유튜브 채널 'tvN Joy' 영상 캡처

화이트 레이블은 창고형 빈티지숍을 찾아 예산 절약과 개성 있는 스타일링을 동시에 노렸다. 대부분의 창고형 빈티지 매장은 여성과 남성으로 성별을 분류해 옷을 행거에 걸어두고, 바지, 스커트, 상의, 소품 등 세부 품목별로 행거가 나뉘어 있었다.

화이트 레이블이 찾은 창고형 빈티지 숍도 이와 크게 다르지 않은 모습이었다. 창고형 빈티지 매장은 수백, 수천벌의 옷 사이에서 내가 그리는 스타일링이 없다면 정해진 시간 내에 성공적인 쇼핑을 할 수 없는 구조이다.

생애 처음 빈티지숍을 찾은 최미나수는 “옷이 너무 많아서 놀랐다”라며 당황한 모습을 보였다. “제가 빈티지 옷을 구매해서 입어본 적이 한 번도 없다. 풀 착장으로 준비해야 하는데 걱정이 많았다”라고 솔직한 심정을 털어놓기도 했다.

고민 끝에 자신만의 빈티지 '웨스턴 룩'을 완성한 최미나수. 유튜브 채널 'tvN Joy' 영상 캡처

방대한 양의 의상 앞에서 잠시 고민에 빠지기도 했지만, 이내 자신만의 스타일을 살려 ‘웨스턴 룩’의 첫 빈티지 스타일링을 완성하며 눈길을 끌었다.

특히 최미나수는 모델 경력을 바탕으로 완성도 높은 결과물을 만들어냈다. 같은 레이블 멤버 서현과 서로의 촬영을 도우며 자연스러운 시너지를 발휘했고, 자신감 넘치는 포즈와 표현력으로 개성 있는 화보를 완성했다.

반면 쌓여 있는 옷들이 오갈 곳 없는 무덤처럼 느껴지는 이도 분명 있었다. 빈티지 의류를 구매할 때 의도치 않게 좋은 아이템을 발견해 기분 좋은 쇼핑을 할 수 있지만, 강박감을 가지고 ‘나에게 어울리는 스타일링’을 고집한다면 손에 쥐는 것이 없을 수 있다.

이때 최미나수는 팀원들을 세심하게 챙기는 모습도 돋보였다. 촬영에 어려움을 겪고 있던 김나라의 상태를 빠르게 파악한 최미나수는 “포즈로 승부할 수 있지 않냐”라며 용기를 북돋웠다.

서로가 서로에게 힘이 되는 화이트 레이블. 유튜브 채널 'tvN Joy' 영상 캡처

이에 김나라는 “‘어떡하지’ 하면서 패닉이 왔던 상황이었는데, 최미나수가 ‘언니 안 찍어요? 사진 찍어야 해 지금. 내가 찍어줄게, 빨리 나와’라고 말해줘서 살 수 있었다”라고 고마움을 전했다.

이어 최미나수는 직접 다양한 각도에서 김나라의 촬영을 도우며 결과물 완성에 힘을 보탰고, 덕분에 김나라는 무사히 콘텐츠 제작을 마무리할 수 있었다.

김나라 역시 최미나수의 웨스턴룩에 어울리는 촬영 장소를 추천하는 등 서로를 돕는 훈훈한 모습이 이어졌고, 화이트 레이블만의 끈끈한 팀워크를 보여줬다.

미션 종료 후 사회관계망서비스(SNS) ‘좋아요’ 수가 순위에 반영된다는 사실이 공개되자 최미나수는 적극적으로 홍보에 나섰다. 그는 “화제성으로 이슈가 되긴 했지만 SNS 활동을 많이 하는 편은 아니다”라면서도 “열심히 스토리를 올리고 엄마, 아빠에게도 보냈다”라고 말하며 미션을 향한 남다른 열정을 드러냈다.

그 결과 최미나수는 대중 평가와 참가자 평가를 합산한 최종 결과에서 4541개의 ‘좋아요’를 기록하며 8위에 이름을 올렸다.

이들의 여정을 보고 있자면, 빈티지 패션은 누군가가 입던 낡은 옷으로 기워낸 세컨핸드가 아니라 자신의 가능성을 무궁무진하게 살려낼 수 있는 숨겨진 보물들의 집합소라는 것을 새삼 느낄 수 있었다.