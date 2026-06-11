최현덕 남양주시장 당선인, ‘시민주권위원회’ 출범… “시민체감 변화 이룰 것”

최현덕 남양주시장 당선인이 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다며 민선 9기 준비에 착수했다.

최 당선인은 11일 금곡동 사무실에서 현판식을 열고 ‘시민주권위원회’를 출범시키고 시정 인수 절차를 시작했다.

최현덕 남양주시장 당선인이 11일 시민주권위원회 출범 간담회에서 위원들과 시정 운영 방향을 논의하고 있다.

이날 출범식에는 최현덕 당선인을 비롯해 인수위원장으로 임명된 경성석 17~21대 국회의원 보좌관, 손영희 부위원장(한국여성경제인협회 경기동부지회장) 등 인수위 관계자들이 참석했다.

‘시민이 체감하는, 변화로 연결하는 실무 중심 인수위원회’를 슬로건으로 내건 인수위는 △시민주권 △현장중심 △전문성 △실용성 △책임성 등 5대 운영 원칙을 바탕으로 활동을 전개한다.

조직은 기획자치, 미래경제, 도시교통환경, 복지문화교육 등 4개 분과로 구성됐다.

각 분과는 기획·예산부터 일자리, 교통, 복지 등 분야별 시정 과제를 점검하고 공약의 실현 가능성과 추진 우선순위, 재원 확보 방안 등을 종합적으로 검토할 예정이다.

최현덕 남양주시장 당선인과 시민주권위원회 위원들이 11일 시민주권위원회 현판 제막식을 가진 후 기념촬영을 하고 있다.

특히 최현덕 당선인의 핵심 공약을 추진하기 위해 ‘재정혁신특별위원회’와 ‘공동주택 관리비 특별위원회’를 별도로 설치했다.

인수위는 현판식에 이어 오는 12일 다산동 정약용도서관에서 워크숍을 개최한다. 워크숍에서는 위원회 운영을 위한 오리엔테이션과 함께 분과별 활동 계획을 구체화하며 시정 인수 절차에 속도를 낼 예정이다.

최현덕 당선인은 “시민주권위원회는 민선 9기 남양주시의 성공적인 출발점을 그리는 청사진이 될 것”이라며 “시민의 목소리를 시정의 중심에 두고, 시민이 삶에서 직접 체감할 수 있는 변화를 만들어내기 위해 주요 현안과 공약사항을 꼼꼼하게 살피겠다”고 강조했다.