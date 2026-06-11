“지도부 총사퇴” vs “철없는 소리”… 국힘 최고위 ‘장동혁 거취’ 공개 충돌

소장파 ‘대안과미래’ 25명 첫 입장

장동혁 버티기에… 사퇴 결단 직격

장동혁 “투표지 부족사태 집중을”

당내 “부정선거 음모론과 연계말라”

6·3 지방선거 책임론을 둘러싼 국민의힘 내홍이 장동혁 대표 거취 문제를 놓고 지도부 내부의 공개 충돌로 확산했다. 장 대표가 투표용지 부족 사태와 재선거 요구를 앞세워 사퇴론에 선을 긋고 있는 상황에서, 최고위원회의에서는 선거 결과에 대한 지도부 책임론과 재신임 요구가 공개적으로 제기됐다. 정점식 신임 원내대표가 당의 안정과 수습을 강조한 직후 지도부 회의석상에서 설전이 벌어지면서, 선거 전후로 이어져 온 갈등이 수습되기는커녕 더 노골화하는 모습이다.

초·재선을 주축으로 한 국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 이성권 간사(오른쪽 첫 번째)를 비롯한 의원들이 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 장동혁 대표의 사퇴를 요구하고 있다. 연합뉴스

우재준 청년최고위원은 11일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “우리 지도부가 선거 결과에 대한 평가와 책임을 회피하지 않아야 한다”며 지도부 사퇴론을 공개적으로 제기했다. 우 최고위원은 “지도부의 임기는 내년 8월까지다. 다음 지도부는 총선을 준비하기가 굉장히 어렵다”며 “총선을 잘 준비할 수 있게 다음 지도부를 위한 미래를 열어줘야 한다”고 말했다.



우 최고위원은 특히 회의장에 있던 장 대표를 겨냥해 “장 대표를 좋아하는 당원이 많다는 것을 알고 있다”며 “그렇다면 차라리 다시 전당대회를 열어서, 다시 평가를 받아야 한다”고 밝혔다. 이번 지방선거 결과를 사실상 ‘승리’로 판단하며 대표직 사퇴에 선을 긋고 있는 장 대표에게 재신임 절차를 통해 거취를 결단할 것을 요구한 것이다. 우 최고위원이 발언하는 동안 장 대표는 굳은 표정으로 정면을 응시했다.



우 최고위원의 발언이 끝나자 당권파들이 즉각 반발하면서 최고위에서는 공개 설전이 벌어졌다. 조광한 최고위원이 “철없는 소리를 공개적으로 하는 건 정치적으로 굉장히 미숙한 것 같다”고 지적하자 우 최고위원은 “철없는 소리라니요”라며 불쾌감을 드러냈다. 김민수 최고위원도 “방금 같은 안건은 비공개회의에 참석해서 이야기하라. 제대로 참석도 안 하는 분이 당이 아니라 계파를 위해 뛰려고 하나”라며 “지도부는 당원이 뽑아줬으면 당원을 위해 일하라”고 비판했다. 우 최고위원은 친한(친한동훈)계로, 조·김 최고위원은 장 대표의 측근으로 분류된다.



장 대표는 회의가 끝나기 전 추가 발언을 통해 사퇴 요구에 선을 그었다. 그는 “지금 대한민국에서 투표용지 부족 사태보다 더 중요한 일은 없다고 생각한다”며 “당내에서 분출되는 이슈로 간다면 우린 이 문제에 대해 어떤 해결책도 내놓지 못하고, 결국 당내 문제로 매몰될 것”이라고 말했다. 이어 “당 지도부에 어떤 선택을 요구하거나, 그 길을 열려면 110명의 의원이 투표용지 부족 사태를 어떻게 해결할지에 대한 답을 먼저 주셔야 된다고 생각한다”고 덧붙였다.

불편한 張 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 장 대표는 자신을 향한 당내 사퇴 요구에 대해 “지금 대한민국에서 투표용지 부족 사태보다 더 중요한 일은 없다고 생각한다”며 선을 그었다. 허정호 선임기자

이날 최고위가 선출 이후 첫 공식 일정이었던 정 원내대표는 지도부 내 공개 충돌이 이어지자 허탈한 듯 뒤로 몸을 기댔다가, 자리를 박차고 회의장을 나갔다. 박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 “우 최고위원이 발언한 내용은 개인의 의견”이라며 “당 지도부와 논의된 의견은 아니다”라고 밝혔다.



국민의힘 당헌·당규상 선출직 최고위원 5명 중 4명이 사퇴하면 최고위원회는 해산되고 당은 비상대책위원회 체제로 전환된다. 현재 국민의힘 선출직 최고위원은 김민수·김재원·신동욱·양향자 최고위원과 우 최고위원 등 5명이다. 다만 우 최고위원을 제외한 다른 최고위원들의 사퇴 가능성은 낮다.



소장파 모임 대안과미래도 이날 장 대표의 사퇴를 촉구하는 입장문을 발표하며 압박 수위를 높였다. 당내 이성권 의원 등 25명이 소속된 대안과미래는 기자회견에서 “국민의힘은 6·3 지방선거에서 참패했다. 장 대표 리더십은 붕괴했고, 이는 오롯이 장동혁 지도부의 책임”이라며 “장 대표가 진정 스스로 보수라 생각한다면 이제 그만 자리에서 물러나라”고 촉구했다. 대안과미래는 최근 장 대표가 연일 서울 송파구 올림픽공원에서 열리는 ‘부정선거·재선거’ 시위에 참석한 것을 두고 “국민의 참정권 침해를 부정선거 음모론으로 오염시키지 말라”고 강하게 반발했다.