정청래 면전서 “나가라”… 與, 당권파·비당권파 계파갈등 격화

의총서 정청래 발언 난타전



鄭 “李정부 성공 위해 단결해야”

장철민 “통합 위해 당장 물러나야”



鄭 지지 최민희 “의총 생중계하자”

문정복 “침묵의 고뇌 무거워” 엄호



“李정부 걱정한다며 당권 욕심” 지적

일각선 “총대 멘 당권파”에 불쾌감

차기 당권 경쟁에 시동이 걸린 더불어민주당 내부에서 정청래 대표를 향한 사퇴 촉구가 공개적으로 나오면서 계파 갈등이 격화할 조짐을 보이고 있다. 정 대표는 11일 국회에서 열린 의원총회에서 “이재명정부의 성공”과 “정권 재창출”을 앞세워 단결을 강조했지만, 전날 “국민은 영원하고 정권은 짧다”고 한 데 이어 이날도 “정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 하는 것”이라는 이재명 대통령의 발언을 인용했다. 당내에서는 정 대표가 표면적으로는 정부의 성공을 말하면서도, 이 대통령의 발언을 빌려 ‘국민’을 앞세운 당권 행보의 정치적 명분을 쌓는 것 아니냐는 해석이 나온다.

더불어민주당 정청래 대표가 11일 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 뉴시스

정 대표는 의총에서 “이재명정부의 성공과 정권 재창출이라는 시대적 과제 앞에서 우리는 첫째도 둘째도 셋째도 단결”이라며 이같이 말했다. 이 대통령을 “전 세계에서 주목하는 세계적인 지도자”라고 추어올리는 발언도 했다. 논란이 된 “정권은 짧다” 발언에 대한 별도 언급은 없었다. 정 대표가 정권 성공을 강조하면서도 정작 논란의 핵심이 된 발언에는 침묵하자, 당내에서는 연임 행보를 접지 않겠다는 뜻을 우회적으로 드러낸 것 아니냐는 시선도 나왔다.



의원들의 반응은 싸늘했다. 비공개로 전환된 의총에서 장철민 의원은 “우리가 진정으로 통합하고 전당대회 이후 당력을 결집하려면 정 대표가 오늘이라도 사퇴해야 한다”고 직격탄을 날렸다. 장 의원은 “정 대표뿐만 아니다. 전당대회 선거 관리의 책임을 갖고 있는 분들 모두 마찬가지”라며 “전당대회가 객관성과 투명성 속에서 치러진다는 신뢰가 필요하다”고 했다. 사실상 지도부 일괄 사퇴를 주장한 것이다.



전남광주통합특별시장 경선 후보였던 신정훈 의원은 선거 기간 경선 여론조사 과정에서 드러난 문제점을 지적하면서 “전당대회에서 실시할 여론조사를 신뢰할 수 있을지 의문”이라고 말한 것으로 전해졌다. 연임에 도전하려는 정 대표가 당권 경쟁 과정에서 심판 역할을 할 전당대회 준비위원회(전준위) 구성에 직간접적으로 개입할 경우 경선의 공정성을 담보할 수 없다는 것이 친명(친이재명)계를 비롯한 비당권파 의원들의 생각이다. 정 대표가 ‘국민’과 ‘당원 평가’를 앞세워 출마 명분을 쌓는 듯한 상황에서, 전당대회 관리 권한까지 쥐고 있는 것은 부적절하다는 문제의식이다.



한 민주당 의원은 “정 대표가 직을 유지한 상태로 전준위 구성에 개입하는 것을 넘어 세부 규정까지 손보려고 한다면 의원들이 전면적으로 나서 즉각 퇴진을 요구할 것”이라고 말했다. 그는 “이 대통령도 연임 도전을 위해 대표직에서 일찌감치 물러났다”고 했다. 이 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 정 대표의 “정권은 짧다” 발언에 대해 CBS라디오에서 “국민의힘 장동혁 대표의 정치적 레토릭(수사) 아닌가 했는데 우리 당대표 입에서 나왔다. 정말 대단한 실언”이라며 장외에서 친명계에 화력을 보탰다.

고개숙인 鄭 더불어민주당 정청래 대표가 11일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 인사하고 있다. 정 대표는 “이재명정부의 성공과 정권 재창출이라는 시대적 과제 앞에서 우리는 첫째도 둘째도 셋째도 단결”이라며 당내에서 제기된 자신의 사퇴 요구를 일축했다. 허정호 선임기자

당권파인 친청(친정청래)계는 정 대표의 사퇴 시점에 대한 언급을 자제하는 대신 정 대표를 향한 2선 후퇴론에 대해선 예민한 모습이다. 김영환 당대표 정무조정실장은 페이스북에서 5선의 박지원 의원을 향해 “저에겐 정 대표가 (전당대회에) 출마해서 당원과 국민 평가를 받아야 한다고 강조하고 방송에선 불출마를 말했다”며 “줄타기도 아니고 (입장을) 하나로 정해달라”고 공개 저격성 발언을 했다. 전날 박 의원이 6·3 지방선거에 대해 “산술적으로는 승리했지만 정치적으로는 패배했다”며 “정 대표 등 지도부가 총사퇴하고 (전당대회) 불출마 선언을 해야 한다”고 한 데 대한 반발이다.



정 대표의 ‘개혁’ 노선을 지지하는 최민희 의원은 비공개 의총에서 나왔던 발언들이 기사화된 점을 문제 삼으며 “의총을 공개하지 않을 이유가 있나”라고 했다. 정 대표가 의총을 국무회의처럼 생중계하라는 당원들의 요구를 받고 있다면서 “당원 뜻 받들어 그렇게 하도록 적극 추진하겠다”고 한 지 하루 만이다. 문정복 최고위원은 “비난과 비판하기는 참 쉽다. 그러나 침묵하는 이의 고뇌가 더 무겁다”며 정 대표를 엄호했다.



내분이 갈수록 격화하는 와중에 정 대표는 국회에서 열린 이재명정부 출범 1주년 기념 토론회에 참석해 이 대통령의 성과를 강조하며 당정청 단합을 재차 강조했다. 동시에 “역사 속에서 우리는 단결하면 승리했고 분열하면 패배했다. 역사적 교훈을 잘 되새겨야 한다”고 했다. 자신에 대한 친명계의 공세를 염두에 둔 발언으로 해석됐다.



그러나 친명계 한 인사는 “마치 대통령이 김민석 국무총리를 차기 당권 주자로서 밀어주는 것 같으니 기분이 상한 정 대표가 대통령의 발언을 인용하면서 행동은 정반대로 하고 있다”고 불쾌감을 감추지 못했다. 그는 “정 대표를 위해 활동하는 의원들은 총대를 멘 당권파 일부”라며 “대다수 의원이 정 대표를 바라보는 시선은 차갑다”고 했다.