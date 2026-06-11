5월 취업자 4만명 ‘뚝’… 반도체 호황에도 제조업 일자리 위축

청년층 25.5만 감소… 코로나 후 최대폭

5월 취업자 수가 12·3 비상계엄 사태 이후 처음으로 감소세로 전환했다. 반도체의 유례없는 호황에도 제조업 일자리가 위축되며 청년층에서만 취업자 수가 25만명 넘게 급감했다.



국가데이터처가 11일 발표한 ‘5월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자 수는 2912만명으로 전년 동월 대비 4만명 감소했다. 취업자 수가 감소한 것은 비상계엄 사태로 내수가 얼어붙고 정부 일자리 사업이 연말에 종료된 영향을 받은 2024년 12월(-5만2000명) 이후 처음이다.

11일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에서 구직자들이 채용 정보를 살펴보고 있다. 이날 국가데이터처가 발표한 5월 고용동향에 따르면 지난달 취업자는 2912만명으로 전년 동월 대비 4만명(-0.1%) 감소했다. 월간 취업자 수가 마이너스를 기록한 건 비상계엄 사태가 있었던 2024년 12월(-5만2000명) 이후 17개월 만이다. 뉴시스

15세 이상의 고용률은 63.3%로 전년 동월 대비 0.5%포인트 떨어지며 지난 4월(-0.2%)에 이어 2개월 연속 하락했다. 하락폭은 2021년 2월(-1.4%포인트) 이후 5년3개월 만에 가장 컸다.



산업별로는 제조업에서만 14만명 줄며 23개월 연속 감소세를 보였다. 감소폭은 지난 4월(-5만5000명)보다 2배 이상으로 확대됐다. 2019년 2월(-15만1000명) 이후 가장 큰 폭의 감소세다.



연령별로 봤을 때 60세 이상(17만1000명)과 30대(6만2000명), 50대(2만5000명)에서는 견조한 흐름을 이어갔지만, 20대(-25만1000명)와 40대(-4만3000명)에서는 감소했다. 15∼29세 청년층 취업자 수는 전년 대비 25만5000명 감소했는데, 코로나19 사태의 영향이 한창이던 2021년 1월(-31만4000명) 이후 최대 감소폭이다. 청년층 고용률은 43.8%로 전년 대비 2.4%포인트 하락했다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 고용관계장관간담회에서 “중동전쟁 장기화로 고용 여건의 불확실성이 확대되고 있다”며 “모든 부처가 각별한 경계심을 가지고 총력 대응할 것”을 당부했다.