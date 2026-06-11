경찰, '투표지 부족 사태' 중앙선관위 등 7곳 압수수색

경찰, 투표지 부족 사태 수사 속도

선관위 “분실 등 우려 축소 인쇄”

6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 11일 중앙선거관리위원회와 지역선거관리위원회 등에 대한 동시다발 압수수색에 나섰다. 경찰이 수사에 착수한 지 일주일, 사태가 발생한 지 8일 만이다.

6ㆍ3 지방선거 당시 벌어진 투표지 부족사태를 수사하는 검경 합동수사본부 및 경찰 관계자들이 11일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에서 압수수색을 하고 있다. 연합뉴스

경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사대는 이날 오전 9시쯤부터 과천 중앙선관위와 서울시선관위, 송파·서초·강남·광진·동작구선관위 등 총 7곳에 대해 공직선거법 위반, 직무유기, 업무상 횡령·배임 등 혐의로 압수수색을 벌였다.

이번 압수수색에 서울청 광역수사대 경찰관과 경찰청 국가수사본부, 서울청 디지털포렌식 요원 등 100여명이 투입됐다. 검경 합수본 검사 3명과 수사관 등 10여명도 참여됐다. 압수수색 영장에는 중앙선관위 노태악 전 위원장과 허철훈 전 사무총장, 각 지역선관위 위원장·사무국장 등 총 10여명이 피의자로 적시됐다. 경찰은 이날 압수수색에서 투표용지 인쇄 계획서와 회의록, 예산서, 지방선거 관련 CD 등을 확보한 것으로 알려졌다.



위철환 중앙선관위 위원장 직무대행은 이날 “참정권이 훼손된 점에 거듭 사과드리며, 한 사람의 투표권이라도 침해돼서는 안 된다는 사실을 엄중하게 인식하면서 앞으로 후속 대응을 해나가겠다”고 밝혔다. 그는 본투표용지 인쇄 비율 50% 하한 기준 결정 배경에 대해 “지난 선거 후 잔여 투표용지가 증가해 수백만장의 투표용지에 대한 검수 및 보관상의 어려움이 있었고 분실·도난 및 탈취의 우려 또한 있었다”고 설명했다.

조정식 국회의장이 11일 오후 서울 여의도 국회의장 집무실에서 여야 원내대표와 회동 전 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한병도 더불어민주당 원내대표, 조 의장, 정점식 국민의힘 원내대표. 공동취재

22대 국회 후반기 첫 본회의가 열린 이날 더불어민주당과 국민의힘이 이번 사태와 관련해 각각 제출한 국정조사 요구서가 보고됐다.

여야는 각 조사계획서 성안을 위한 협상에 나섰다. 조정식 국회의장은 이날 오후 민주당 한병도, 국민의힘 정점식 원내대표와 회동한 자리에서 “다음주에 본회의 일정을 잡아서 국조 관련 특위를 구성하고 계획서도 협의(의결)해야 하지 않겠느냐”고 제안했고, 양당 원내대표도 공감했다고 장현주 국회 공보수석이 전했다.