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한성숙, 재산 250억원 신고…주택 2채·오피스텔·주식 등 보유

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국회에 인사청문 요청안 제출돼…지난해 말 대비 27억원 증가

한성숙 국무총리 후보자는 11일 국회에 제출된 인사청문 요청안에서 본인과 모친 명의 재산으로 총 253억9천10만6천원을 신고했다.

요청안에 따르면 현재 중소벤처기업부 장관인 한 후보자 본인 명의 재산은 부동산 30억6만648만원과 예금 103억2천387만원, 주식 20억6천583만원 등 250억882만원 규모다.

한성숙 국무총리 후보자가 지난 10일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 종로구 통의동 금융감독연수원으로 출근하고 있다. 연합뉴스
한성숙 국무총리 후보자가 지난 10일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 서울 종로구 통의동 금융감독연수원으로 출근하고 있다. 연합뉴스

지난해 말 기준 신고액(약 223억157만원) 대비 27억725만원 증가했다.

한 후보자는 서울 종로구 삼청동 단독주택(15억원)과 경기 양평군 양서면(6억3천만원) 단독주택 등 주택 두 채를 보유한 다주택자다.

경기 양주시 광사동 소재 단독주택 지분 10분의 1(697만원)도 가지고 있다.

지난해 재산 신고에 포함됐던 주택 중 서울 송파구 잠실동 아파트는 매각했으며, 이 과정에서 구매 20년 만에 약 30억원에 가까운 차익을 남긴 것으로 전해졌다.

주택 외 부동산으로 강남구 역삼동 오피스텔(약 20억7천463만원), 종로구 연건동 근린생활시설(약 14억원)·제2종 근린생활시설(약 8억9천만원), 경기 양평군 양서면·양주시 광사동 일대 토지 등도 소유하고 있다고 신고했다.

주식은 테슬라(약 12억9천457만원), 애플(약 4억2천만원), 팔란티어(약 1억2천15만원), 엔비디아(약 1억4천609만원) 등 해외 주식·상장지수펀드(ETF)가 주를 이뤘다.

이 밖에도 종로구 내수동 아파트 전세권(18억5천만원)과 국채(30억9천55만2천원), 사인 간 채권(3억4천500만원), 2011년식 기아 스포티지(1천995cc) 등을 신고했다.

한 후보자의 모친은 경기 양주시 광사동 토지(약 3억2천900만원)와 예금 등 총 3억8천128만3천원을 신고했다.

한 후보자는 포털사이트 엠파스의 검색서비스본부장으로 있던 2006년 정보통신망법 위반(음란물유포 등)으로 벌금 1천만원과 몰수형을 선고받았다.

이재명 대통령은 임명동의 요청사유서에서 한 후보자에 대해 "평범한 직장인에서 출발해 국내 대표 디지털 기업을 이끌어 온 리더로서 실용성과 혁신성을 겸비했다"며 "디지털 산업 변화와 대응에 대한 이해와 전문성도 갖추고 있다"고 평가했다.

이어 "급변하는 디지털 환경, 중동 지역의 지정학적 리스크, 글로벌 공급망 재편, K-양극화 문제 등 복합 위기와 이로 인한 사회 갈등과 지역 불균형 심화 등 다양한 구조적 과제를 해결해야 하는 시대적 소명을 부여받았다"고 강조했다.

한편 한 후보자는 지난해 중소벤처기업부 장관 지명 당시 문민정부 이후 가장 많은 재산을 신고한 장관 후보자로 이름을 올렸다.

한 후보자는 당시 행사하지 않은 네이버 스톡옵션(주식매수선택권) 평가액을 포함, 총 440억9천415억원을 신고했다.

<연합>

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