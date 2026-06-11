로봇·인공지능으로 건설도 스마트하게…전북에 첫 혁신센터 설립 나서

국토교통부가 전북도에 인공지능(AI)과 로봇 기술을 활용한 스마트 건설 생태계 조성에 본격 나선다. 지자체, 연구기관, 대학과 함께 AI 전환을 선도할 혁신센터를 설립해 대한민국 스마트 건설의 전초기지로 키우기 위해서다.

김윤덕(가운데) 건설교통부 장관 등이 11일 전북대에서 열린 ‘인공지능(AI) 건설·로봇 혁신센터’ 설립을 위한 업무협약을 체결한 뒤 피지컬AI 실증센터를 찾아 인공지능 로봇에 대한 설명을 듣고 있다. 전북도 제공

전북도는 11일 전북대학교에서 국토교통부, 전북대학교, 한국건설기술연구원, 전주시와 함께 ‘AI 건설·로봇 혁신센터’ 설립을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 혁신센터는 전국 최초로 추진되는 시범 사업으로, 건설 현장에 AI와 로봇 기술을 접목해 안전성을 높이고 생산성을 향상하기 위한 스마트 건설 거점 역할을 맡게 된다. 센터는 단순 연구시설을 넘어 지역 대학과 기업, 연구 기관이 함께 참여하는 창업·기술혁신 플랫폼으로 운영된다. 건설 AI 분야 유망 기업을 발굴해 입주를 지원하고, 대학 연구진과 연계한 연구개발(R&D), 시제품 제작, 공공 현장 실증(PoC) 기회를 제공할 예정이다.

김윤덕(왼쪽 두 번째)국토교통부장관이 11일 오후 전북대학교에서 전북도, 전주시, 전북대, 한국선설기술연구원과 인공지능(AI) 건설·로봇 혁신센터 건립을 위한 업무협약을 체결한 뒤 협약서를 들어보이고 있다. 전북도 제공

이날 협약식에는 대한건설협회 전북도회 등 전북도건설단체연합회 소속 6개 단체장도 참석해 스마트 건설 전환에 대한 지역 건설업계의 참여 의지를 나타냈다.

협약을 통해 국토부는 수도권과 대기업 중심으로 활용되던 스마트건설 기술의 지방 확산을 추진하며, 이를 위해 스마트 건설 관련 정책 개발과 제도 개선 등을 주도할 계획이다. 한국건설기술연구원은 건설 분야의 전문 기술력을 바탕으로 기업들의 연구개발(R&D)과 사업화 등을 지원하며, 전북도, 전주시와 전북대는 혁신센터의 설립을 위한 공간 제공과 인력 양성, 기업 기술지원 사업 등을 맡는다.

특히, 참여 기관들은 혁신센터를 통해 지역이 주도하는 스마트 건설 창업 생태계를 구축하고 건설산업의 디지털 전환을 가속화할 계획이다. 업무협약에 참여한 기관장들은 “건설 산업에 인공지능과 로봇이라는 날개를 다는 계기가 될 것”이라며 “각 기관의 역량을 모아 혁신센터를 성공적으로 출범시키고 대한민국 건설 선진화를 견인할 것”이라는 의지를 모았다.

김윤덕 국토교통부 장관은 “수도권과 대기업 중심으로 발전해 온 스마트 건설 성과를 지방과 중소기업으로 확산하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “권역별 혁신센터를 지속 확대해 스마트 건설 생태계 조성과 건설산업의 AI 전환을 촉진할 방침”이라고 말했다.