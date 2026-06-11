'득표수 입력 오류'에 전북선관위원장 "죄송…절차 따라 수정"

완산구 선관위, 4일 오류 확인하고도 9일 선관위원장에 늑장 보고

11일 회의 열어 개표 결과 수정 의결…당선 결과는 변함없어

6·3 전국동시지방선거 전북교육감 개표 과정에서 득표수 입력 오류 사고가 난 데 대해 김상곤 전북도선거관리위원장이 "대단히 죄송하다"며 사과했다.



11일 김상곤 전북선관위원장은 "오늘 회의를 통해 선거록(최종 기록지)에 착오 기재된 개표 결과를 수정했다"며 "이런 사태가 재발하지 않도록 각종 업무 편람이나 절차 개선을 중앙위원회에 전달할 예정"이라고 밝혔다.

김상곤 전북선거관리위원장이 11일 전북선관위 위원회의실을 나오고 있다. 연합뉴스

그러면서 구체적인 오류 경위 및 조치 결과를 전북교육감 선거 후보자 전원에게 상세히 안내하기로 의결했다고 덧붙였다.



이번 도교육감 선거에서 전주시 완산구 중화산1동 제3투표소의 투표록이 제1투표소로 잘못 기재되면서, 제1투표소 유권자 1천104명의 개표 결과가 누락되는 오류가 났다.



완산구선관위는 개표가 진행되던 지난 4일 새벽 이러한 오류를 확인하고도 지난 9일 오전에야 전북 선관위원장에 보고했다.



김 전북선관위원장은 "조치가 늦은 데 대해 비판이 있는 것을 알고 있지만, 정확한 사태 파악과 의심 없는 절차를 통해 수정이 필요했기 때문에 과정이 지체됐다"며 "일부 착오가 있다고 해서 임의로 전산을 수정하면 그 자체가 부정 선거 의혹에 휘말릴 수 있다"고 설명했다.



이번 득표수 입력 오류 사고는 선거 당일 전주시 완산구 중화산1동 제3투표소의 '투표록' 기재 실수에서 비롯됐다.



투표사무관계자는 투표록 내지에 3투표소가 아닌 1투표소로 투표소명을 잘못 기재했다.



이후 개표 담당자들이 이 잘못된 기록을 바탕으로 1투표소 결과지에 3투표소 개표 내용을 입력하면서 문제가 커졌다.



결국 1투표소 유권자 개표 결과는 집계에서 누락됐고, 3투표소 결과만 두 번 반영된 채 개표 작업이 마무리됐다.



정상적으로 개표가 진행됐을 경우 천호성 전북교육감 당선인과 이남호 후보의 득표 격차는 11만8천644표에서 11만8천625표로 19표 줄어들게 된다.



이번 오류가 선거 결과에 영향을 미치지는 않았지만, 선거 당일 발생한 전국적인 투표용지 부족 사태에 이어 선관위가 선거 불신을 초래했다는 비판을 피할 수 없게 됐다.

<연합>