멕시코 과달라하라에 숨은 또 다른 얘기…“안창호 선생 동판 있다”

2017년 호텔 측과 정부가 협의해 설치

서경덕 교수 “독립운동 흔적 남은 곳”

대한민국 축구 국가대표팀의 ‘2026 북중미 월드컵’ 1차전에 앞서 한국홍보전문가 서경덕 성신여대 교수가 결전지 멕시코 과달라하라에 얽힌 독립운동의 역사를 12일 소개했다.

멕시코 과달라하라 프란세스 호텔 로비에 걸린 안창호 선생 동판. 서경덕 성신여대 교수 제공

서 교수는 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “멕시코 과달라하라는 대한민국 독립운동의 흔적이 남은 곳”이라고 강조했다.

1610년 과달라하라에 문을 연 프란세스 호텔 로비에 도산 안창호 선생의 얼굴을 새긴 동판 하나가 걸렸는데, 2017년 한국 정부가 호텔 측과 협의해 설치했다는 게 서 교수의 설명이다.

1917년 대한인국민회 총회장이던 안창호 선생은 교민 초청으로 멕시코를 찾아 항일투쟁 기반을 다지는 순회 활동을 펼쳤다.

이듬해 미국으로 돌아가려 했으나 멕시코시티의 미국총영사관은 일본에 국권을 뺏겼다는 이유로 안창호 선생의 대한제국 여권을 인정하지 않았다.

일본 여권 발급을 단호히 거부한 안창호 선생은 과달라하라에 두 달간 머물렀고, 북부 노갈레스를 거쳐 대한제국 여권을 제시하고 미국으로 돌아갈 수 있었다.

서 교수는 멕시코 내 한인 독립운동 역사를 알리고자 지난해 배우 송혜교와 함께 한국어·스페인어로 제작한 역사 안내서 1만부를 현지에 기증했다.

이 내용은 더 많은 이들이 접할 수 있도록 웹사이트 ‘해외에서 만난 우리 역사 이야기’에서도 공개되고 있다.

서 교수는 “대한민국 축구대표팀의 첫 승을 응원하는 일도 중요하지만, 멕시코 과달라하라의 대한민국 역사를 아는 것도 중요할 것”이라고 말했다.