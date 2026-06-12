‘삼전닉스·삼멘·하멘’ 신조어도 등장 …NYT가 주목한 ‘K-반도체 열풍’

美 뉴욕타임스, 한국 AI와 반도체 열풍 집중 조명

반도체 관련 한국 밈 소개 "2026년 한국 분위기 보여주는 지표"

"수억대 성과급에 부동산·입시지도까지 바꾼 '반도체 마니아' 현상"

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 한국 사회를 휩쓸고 있는 ‘반도체 열풍’을 집중 조명했다. 반도체 산업의 급성장이 경제를 넘어 부동산, 교육, 직장 문화, 신조어와 온라인 밈까지 변화시키며 한국 사회 전반에 영향을 미치고 있다는 분석이다.

삼성전자, SK하이닉스. 연합뉴스

11일(현지시간) NYT는 온라인판에 ‘AI와 반도체 열풍: 한국 신조어와 밈에 대한 퀴즈에 참여해 보세요’라는 제목의 기사를 게재하고, 한국에서 유행하는 각종 반도체 관련 신조어와 밈(meme·인터넷 유행어)을 소개했다.

신문은 “세계적인 AI 붐의 중심에는 컴퓨터 칩이 있고, 그 핵심인 메모리 반도체 뒤에는 한국이 있다”고 평가했다.

이어 “한국은 오랫동안 메모리 반도체 강국이었지만 과거에는 스마트폰과 자동차 산업에 가려 상대적으로 주목받지 못했다”며 “AI 산업 확대와 함께 반도체가 한국 경제의 미래를 상징하는 산업으로 떠올랐다”고 전했다.

실제로 전 세계 메모리 반도체 시장에서 국내 기업들의 점유율은 60%를 웃돈다. AI 투자 확대에 따른 반도체 수요 급증은 국내 증시 상승세를 이끌었고, 반도체 기업들의 실적 개선과 함께 직원들에게 수억원대 성과급이 지급되면서 사회적 관심도 더욱 커지고 있다.

NYT는 이러한 분위기가 한국의 인터넷 문화와 신조어에도 그대로 반영되고 있다고 분석했다. 대표적으로 삼성전자와 SK하이닉스를 합쳐 부르는 ‘삼전닉스’, 주가 상승을 기원하는 의미의 ‘삼멘·하멘’ 등이 등장했다. 또한 반도체 기업 종사자를 뜻하는 ‘실리콘 칼라’라는 신조어도 소개했다.

신문은 “인터넷 문화가 발달한 한국에서 밈은 사회·정치적 분위기를 보여주는 중요한 지표”라며 “2026년 한국 사회를 설명하는 핵심 키워드는 반도체 열풍”이라고 평가했다.

사진 = SNL코리아 유튜브 캡처

NYT는 최근 한국 온라인상에서 SK하이닉스 로고가 새겨진 조끼가 성공과 부의 상징처럼 여겨지고 있다고 소개했다. 코미디 프로그램인 SNL 코리아의 한 장면을 예로 들며, 명품 매장에서 무시당하던 남성이 SK하이닉스 조끼를 보여주자 직원들의 태도가 달라지는 장면이 화제가 됐다고 전했다. 과거 명품 브랜드가 상징하던 사회적 지위를 이제는 반도체 기업이 대신하고 있다는 의미다.

또 ‘지금 인기가 높아지고 있는 주거 조건’의 정답으로 ‘회사 셔틀버스 승차 지점’을 뜻하는 ‘셔틀권’을 소개했다. 과거에는 지하철역과 가까운 '역세권'이 최고의 입지로 꼽혔지만 최근에는 삼성전자나 SK하이닉스 통근버스가 정차하는 지역을 의미하는 ‘셔틀권’이 새로운 주거 선호 기준으로 떠오르고 있다는 것이다.

NYT는 거액의 성과급을 받은 반도체 기업 직원들이 이른바 ‘반도체 벨트’ 지역의 아파트 매수를 주도하고 있으며, 이에 따라 주거 선호 지역의 기준도 달라지고 있다고 분석했다.

교육계의 치열한 경쟁 분위기도 짚었다. 전통적으로 최상위권 학생들이 선호하던 진로를 의미하는 ‘의치한약수’(의대·치대·한의대·약대·수의대)에 SK하이닉스의 ‘하’를 붙인 ‘하의치한약수’라는 신조어가 등장한 것이다. 이는 반도체 계약학과와 공학 계열의 인기가 크게 높아지면서 의대 중심이었던 입시 지형에도 변화가 나타나고 있음을 보여준다고 전했다.

NYT는 “반도체 산업의 성공은 단순히 경제 성장에 그치지 않고 새로운 사회 계층과 문화, 언어를 만들어내고 있다”며 “가족 모임부터 온라인 게임 채팅방까지 반도체가 가장 뜨거운 화제로 자리 잡았다”고 전했다.