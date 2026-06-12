MBC씨앤아이, ‘2026 뉴미디어 신기술 콘텐츠랩’ 운영

사진=MBC씨앤아이 제공

MBC씨앤아이(대표 도인태)가 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 지원하는 ‘2026 뉴미디어 신기술 콘텐츠랩’ 주관기관으로 선정돼 ‘AIXR콘텐츠랩’의 창작기관 선발을 완료하고 운영에 들어갔다.

AIXR콘텐츠랩은 AI와 XR 등 신기술을 기반으로 글로벌 뉴미디어 환경에 적합한 스토리 중심 IP를 기획·개발하는 사업이다. 지난 6월 1일 오리엔테이션을 시작으로 오는 10월 31일까지 약 5개월간 운영되며, 협력형과 실험형 두 개 트랙으로 진행된다.

협력형 트랙은 콘텐츠 기업과 창작기관이 공동으로 프로젝트를 개발하는 방식으로 운영된다. 올해는 콘텐츠 제작·투자·유통 기업 바른손이앤에이와 무술·K-액션 엔터테인먼트 기업 K-타이거즈가 협력 파트너로 참여한다.

바른손이앤에이와 공동 개발하는 ‘랜더링 러브(Rendering Love)’는 생성형 AI를 기반으로 한 로맨스 드라마 프로젝트다. 버추얼 아이돌과 드라마 서사를 결합한 형태로, AI 기반 비주얼 개발 파이프라인을 활용해 OTT와 숏폼 플랫폼 유통을 목표로 개발된다.

K-타이거즈와 공동 개발하는 K-액션 드라마는 태권도와 무술을 소재로 한 글로벌 시장 대상 오리지널 IP다. AI 프리비주얼라이제이션과 스토리보드 중심 제작 방식을 도입해 콘텐츠 경쟁력을 확보할 계획이다.

실험형 트랙에는 AI 장편영화 제작과 국제영화제 수상 경력 등을 보유한 창작자들이 참여해 성장 드라마, 판타지 어드벤처, 청춘 로맨스, 동양 판타지, 공포 미스터리 등 총 6개 프로젝트를 개발한다.

MBC씨앤아이는 단계별 멘토링과 제작 지원을 제공하며 BCWW, TIFFCOM 등 국내외 콘텐츠 마켓 참가를 통해 사업화 가능성도 검증할 예정이다.