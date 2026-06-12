구윤철 “청년 고용 개선이 정책 최우선 순위”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 12일 “청년고용 상황 개선에 정책의 최우선 순위를 두고 혼신의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 “5월 취업자수가 감소로 전환하는 등 고용여건의 불확실성이 확대되고 있는 모습”이라며 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 뉴시스

국가데이터처의 ‘5월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자 수는 2912만명으로 전년과 비교해 4만명 감소했다. 취업자 수가 감소한 것은 2024년 12월(-5만2000명) 이후 처음이다. 15∼29세 청년층 취업자 수는 전년대비 25만5000명 줄어 코로나19 영향을 크게 받았던 2021년 1월(-31만4000명) 이후 최대 감소폭을 기록했다. 청년층 고용률 역시 1년 전보다 2.4%포인트 하락한 43.8%다.

구 부총리는 “청년뉴딜 추진방안의 핵심과제들을 속도감 있게 집행하고 추가 보완 과제도 발굴하겠다”며 “계층별·업종별 세부 고용동향을 면밀히 분석해 신속한 조치가 필요한 사항은 즉시 개선하겠다”고 강조했다.

이어 “고용 관련 중장기 제도개선 과제를 발굴해 시행하는 등 가능한 정책수단을 총동원하고, 고용 인센티브를 높일 수 있는 방안도 강구하겠다”며 “고유가·고환율에 대응해 물가안정과 중소기업 부담 완화를 추진하겠다”고 덧붙였다.

구 부총리는 우리경제 재도약을 위한 미래 먹거리는 ‘지방에서부터 시작’되어야 한다는 인식 하에, “다음주부터 5극3특 전국을 직접 찾아다니면서 지역에 특화된 성장동력을 발굴(Pick)하고 체계적으로 지원(Back)하겠다*”고 밝혔다.

구 부총리는 “우리경제 재도약을 위한 미래 먹거리는 지방에서부터 시작돼야 한다”며 “다음주부터 5극3특 전국을 직접 찾아다니면서 지역에 특화된 성장동력을 발굴하고 체계적으로 지원하겠다”고 했다.

정부는 이날 회의에서 중동전쟁 관련 대응상황을 점검하고 공장·창고 화재안전 실태조사 추진계획, 초혁신경제 프로젝트 추진상황 및 향후 계획 등의 안건을 논의했다.

정부는 과거 화재 이력이 있거나 위험물을 보관하는 공장, 고위험 사업장을 대상으로 화재안전 관계부처 합동 실태조사를 진행하고, 조사 결과를 토대로 안전기준 강화, 안전투자 인센티브 확대 등을 포함한 종합적인 ‘공장화재 안전 강화방안’을 마련할 계획이다.

이와 함께 차세대 전력반도체는 이달 중 상용화 기술로드맵을 완료하고, 수요기업과 연계한 대형 연구개발(R&D) 기획에 착수할 예정이다. 소형모듈원자로(SMR)는 지난 2월 신청한 표준설계인가와 9월 시행 예정인 ‘SMR 특별법’을 바탕으로 조기 상용화를 추진한다. 센서와 인공지능(AI) 기술을 융합한 온-센서 AI, 휴머노이드 로봇을 위한 엑추에이터(로봇 구동기), 이차전지 등의 기술개발과 현장실증도 지원해 내년부터 초혁신경제 프로젝트의 성과를 창출해 나갈 예정이다.