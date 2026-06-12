‘2026 KoCACA아트페스티벌 in 부산’ 성황리 폐막

전국 문예회관·예술단체 등 470여 개 기관, 1만여 명 참여

문예회관 우수사례 발표대회 시상… 지역 문화예술 현장 운영사례 공유

한국문화예술회관연합회(회장 소홍삼· 코카카)가 지난 8일부터 4일간 부산 영화의전당에서 개최한 ‘2026 KoCACA아트페스티벌 in 부산’이 11일 성황리에 막을 내렸다.

문예회관 및 예술단체 등 470여 개 기관, 총 1만여 명이 참여한 이번 행사는 아트마켓과 포럼, 문예회관 우수사례 발표대회 등을 통해 공연예술 유통과 교류 협력의 장을 마련했다.

2026 KoCACA아트페스티벌 폐막식에서 문예회관 우수사례 발표대회의 시상자와 수상자가 기념 촬영을 하고 있다. 한국문화예술회관연합회 제공

폐막식에서는 문예회관 우수사례 발표대회 수상기관에 대한 시상식이 진행됐다. 올해 발표대회에는 전국 15개 문예회관이 참여하여 문화예술 접근성 확대와 관객 개발, 지역 예술인 육성, 지역 특화 콘텐츠 발굴, 협력 네트워크 구축 등 문예회관의 사회적 가치와 지속가능성을 높이기 위한 다양한 운영 사례를 공유했다.

심사 결과 ▲대상은 (재)인천광역시 부평구문화재단(부평아트센터)이 수상했다. ▲최우수상은 (재)세종시문화관광재단(세종예술의전당)과 (재)춘천인형극제(춘천인형극장)가, ▲우수상은 (재)강북문화재단(강북문화예술회관), (재)구로문화재단(구로아트밸리예술극장), (재)공주문화관광재단(공주문예회관)이 각각 선정됐다.

대상을 수상한 (재)인천광역시 부평구문화재단(부평아트센터)의 ‘청춘부평’ 사례는 노년층 관객의 문화 수요를 반영한 공연을 지역 예술단체와 공동 개발하고, 복지기관과의 협력 체계를 구축해 공공극장의 관객 개발과 공연 제작을 연계한 운영 모델을 제시했다.

2026 KoCACA아트페스티벌에서 펼쳐진 KoCACA 부스 전경. 한국문화예술회관연합회 제공

소홍삼 코카카 회장은 “이번 아트페스티벌을 통해 지역 곳곳에서 문화예술의 가치를 실현하고 있는 기관들이 서로 연결되고 협력할 때 얼마나 큰 힘을 만들어낼 수 있는지 확인할 수 있었다”며 “함께 나눈 경험과 연대의 가치가 공연예술 현장에서 새로운 도전과 성장의 힘이 되기를 바란다”고 말했다.

한편, 내년 20회를 맞는 KoCACA아트페스티벌은 새로운 프로그램과 구성으로 2027년 6월 첫째 주에 개최될 예정이며, 개최지는 공모를 통해 선정할 계획이다.