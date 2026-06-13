해병대사령관배 저격수 경연대회...미국·필리핀 등 38개팀 참가

해병대는 6~12일 포항 수성사격장에서 제5회 해병대사령관배 저격수 경연대회를 개최했다고 밝혔다.
포항 수성사격장에서 열린 올해 대회에는 해병대와 육·해군, 경찰, 미국, 필리핀, 태국 등 38개 저격팀이 참가했다.
지난 2022년 처음 시작된 대회는 2024년 미국 해병대의 첫 참가로 국내 최초의 연합·합동 저격수 경연대회로 자리매김했다.
올해는 미국 해병대 3개팀, 필리핀 해병대 2개팀, 태국 해병대 2개팀이 참가했다.
올해는 대인저격총(7.62㎜)뿐만 아니라 처음으로 대물저격총(12.7㎜) 분야를 신설했다. 이를 통해 부대 편제 장비인 대물저격총으로 적의 차량이나 장비를 무력화할 수 있는 저격 능력을 검증했다.
38개 팀은 6~7일 오리엔테이션과 영점사격을 통해 대회 참가 준비를 마쳤고, 8일에는 이벤트사격 과정에서 연합팀을 구성해 초장거리 사격(1.5㎞)을 실시하며 단결·화합을 다졌다.
9일부터 시작된 평가 사격에서는 저격수 또는 관측수 사망, 부상으로 인한 오른손 사용 제한, 전자장비 사용 제한 등 특별상황과 창문, 지붕, 용치, 드럼통 등의 장애물을 활용한 저격상황이 부여됐다.
대회장 내에는 얼굴, 상반신, 측면 등 다양한 형상의 표적뿐만 아니라 다수의 허위표적을 설치했다. 참가자들이 지정된 표정을 식별해 내고, 정해진 제압 순서를 준수하는 전술적 저격사격 능력도 평가 요소로 적용했다.
경연대회 결과 1위는 육군 701특공연대, 2위는 미 해병대, 3위는 육군 703특공연대, 4위는 해군 특수전전단, 5위는 해병대 특수수색여단이 차지했다.