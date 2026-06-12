아누아, 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 ‘GONNA BE GLOWIN’ 협업 캠페인 전개

‘케데헌’ 공개 1주년 맞춰 캠페인 진행

아누아×케데헌 글로벌 캠페인 ‘GONNA BE GLOWIN’ 이미지 (사진 제공=아누아)

더파운더즈(각자대표 이선형, 이창주)의 글로벌 뷰티 브랜드 아누아(ANUA)가 넷플릭스 시리즈 ‘케이팝 데몬 헌터스’와의 협업을 바탕으로 글로벌 캠페인에 나선다.

아누아는 글로벌 무대에서 제품을 선보여 온 가운데 지난 1월 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 스킨케어 파트너십을 체결했다. 이번 캠페인은 2월 출시한 협업 에디션의 판매를 바탕으로 고객에게 확장된 브랜드 경험을 제공하고자 마련됐다. 캠페인 메인 슬로건인 ‘GONNA BE GLOWIN’은 전 세계 소비자들이 아누아와 함께 자신만의 피부 광채를 찾는다는 의미를 담고 있다. 이를 통해 스킨케어와 엔터테인먼트를 융합한 브랜드 서사를 글로벌 무대에 소개할 계획이다.

특히 이번 캠페인은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 공개 1주년 시점에 맞춰 전개돼 의미를 더한다. 아누아 공식 채널을 통해 공개된 캠페인 영상은 K-POP 문화와 K-뷰티의 융합을 담았다. K-POP 전문 연출진이 참여해 배우들의 연기를 이끌어내며 세계관을 표현했다. 또한 작품 속 아이돌 그룹 ‘헌트릭스’와 시리즈 팬덤을 향한 헌사를 영상에 반영했다.

아누아 케데헌 에디션은 출시 이후 미국 뷰티 유통망 얼타뷰티(Ulta Beauty)를 비롯해 아마존 등 글로벌 채널에서 판매되고 있다. 캠페인 주력 제품은 선케어 3종(제로 캐스트 선, 매트 선, 글로우 스틱)과 울트라 씬 스팟 커버 패치, 혼문 마스크 등 총 5종으로, 메인 콘셉트인 ‘진정한 피부 광채’를 전달할 수 있도록 구성됐다. 아누아는 북미 주요 유통 채널과 협업한 온·오프라인 연계 프로모션을 통해 캠페인 효과를 높일 계획이다.

아누아 관계자는 “넷플릭스 시리즈 케데헌과의 협업으로 글로벌 팬덤과 소통할 수 있어 기쁘다”며 “K-콘텐츠의 파급력에 아누아의 제품을 결합한 이번 캠페인이 글로벌 시장에서 브랜드 인지도를 높이는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.