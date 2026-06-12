4년 전 등번호 없는 유니폼을 입고 벤치 밖을 지켰던 '예비 선수' 오현규.



마침내 생애 첫 월드컵 무대에 선 그가 첫 경기부터 데뷔골을 작렬하며 한국 축구 '18번'의 묵직한 가치를 증명해 냈다.



오현규는 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주의 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 1-1로 팽팽하게 맞선 후반 35분 달아나는 역전 골을 터뜨렸다.



자신의 첫 월드컵 본선 무대에서 터뜨린 감격스러운 데뷔골이다.



이날 후반 24분 '캡틴' 손흥민과 교체돼 그라운드를 밟은 오현규는 투입된 지 불과 11분 만에 시원하게 골망을 가르며 경기장을 열광의 도가니로 만들었다.

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 한국 오현규가 후반 팀의 두 번째 골을 넣고 있다.

군더더기 없는 전개였다.



수비진 후방을 노린 백승호의 날카로운 논스톱 롱패스가 측면 공간을 허문 황인범에게 떨어졌다.



이어 황인범이 중앙으로 빠르게 찔러준 크로스를 오현규가 대포알 같은 논스톱 슈팅으로 마무리하며 상대 골문을 열어젖혔다.



2022년 카타르 대회 당시 정식 엔트리에 들지 못한 채 예비 선수로 대표팀 일정에 동행해야 했던 그가 마침내 오랜 꿈을 현실로 만든 순간이었다.

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 한국 오현규가 후반 팀의 두 번째 골을 넣고 있다.

당시 오현규는 한국 대표팀 스트라이커의 상징인 18번을 달고 그라운드를 누비겠다는 목표를 공책에 꾹꾹 눌러 적으며 훗날을 기약한 바 있다.



한국 축구에서 18번은 단순한 등번호가 아니다.



황선홍, 조재진, 이동국 등 시대를 풍미한 간판 스트라이커들이 최전방을 책임지며 묵묵히 그 맥을 이어온 영광의 상징이다.



그렇게 4년 전 카타르의 기적을 곁에서 지켜보며 꿈을 키웠던 오현규는 이후 유럽 무대를 누비며 한층 단단한 스트라이커로 거듭났다.



특히 월드컵을 앞둔 지난 2월에는 벨기에 헹크를 떠나 튀르키예 명문 베식타시 유니폼을 입었고, 공식전 8골 2도움을 올리는 등 절정의 골 감각을 과시하며 마침내 당당히 최종 명단에 이름을 올렸다.

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 오현규가 골을 터뜨린 후 도움을 준 황인범과 함께 기뻐하고 있다.

그리고 자신의 첫 월드컵 경기에서 찾아온 결정적인 득점 기회를 놓치지 않고 침착하게 골로 연결하며 스스로 그 가치를 증명해냈다.



관중석에서 선배들의 경기를 지켜봐야 했던 막내에서 4년 만에 훌쩍 성장해 대표팀의 어엿한 '주포'로 자리 잡은 오현규.



꿈의 무대에서 짜릿한 첫 골 맛을 본 등번호 18번의 발끝은 이제 막 뜨겁게 예열을 마쳤다.

<연합>