패배의 위기에 빠진 ‘홍명보호’를 구해낸 건 손흥민도, 이강인도 아니었다...‘사령관’ 황인범의 발끝에서 극적인 역전승이 연출됐다 [과달라하라 IN SEGYE]

극적인 역전승이었다. 경기 내내 압도하다 상대의 헤더 한 방에 선제골을 내줘 패배의 위기에 몰렸으나 ‘사령관’ 황인범이 ‘홍명보호’를 구해냈다. 환상적인 칩샷으로 동점골을 만들어낸 황인범은 이후 오른쪽 측면 침투로 오현규의 역전골을 어시스트해냈다.

11일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 체코의 경기에서 대한민국 황인범이 골을 넣고 세리머니를 하고 있다. 뉴시스

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일(한국 시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 열린 체코와의 조별리그 A조 1차전에서 2-1로 승리했다. 이날 승리로 승점 3을 챙긴 한국은 개막전에서 남아공을 2-0으로 꺾은 멕시코와 승점에선 동률이 됐으나 골득실에서 뒤져 조 2위에 위치했다.

이날 홍명보 감독은 ‘캡틴’ 손흥민을 원톱 카드로, 공격 2선에는 이강인과 이재성을 배치했다. 황인범과 백승호에게 중원을 맡긴 홍명보 감독은 좌우 윙백엔 이태석과 설영우를 세웠다. 스리백에는 김민재와 이한범, 이기혁을 선발로 내세웠다. 김태현의 부상으로 인해 최종 엔트리 깜짝 발탁의 주인공인 이기혁이 월드컵 데뷔전을 치렀다. 골키퍼 장갑은 손흥민과 함께 4번째 월드컵을 치르는 김승규가 꼈다.

체코는 에이스이자 손흥민의 옛 소속팀 레버쿠젠에서 주포를 맞고 있는 파트리크 시크가 최전방에 출격했고, 황희찬의 소속팀 울버햄튼(잉글랜드)에서 뛰는 센터백 라디슬라프 크레이치가 주장 완장을 차고 그라운드에 나섰다.

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 황인범이 동점 골을 터뜨리고 있다. 연합뉴스

전반 초반 서서히 점유율을 높여가며 주도권을 잡기 시작한 한국은 전반 12분에 처음으로 인상적인 장면을 만들어냈다. 중원에서 이강인의 감각적인 로빙 패스를 침투하던 이재성이 받아 뒤로 내줬고, 손흥민이 왼발 슈팅으로 연결했으나 수비에 맞고 굴절됐다. 이후에도 이강인의 탈압박과 중원에서의 침투 패스를 위주로 공격을 풀어나가면서 한국이 체코를 완전히 압도했다.

하이드레이션 브레이크 이후 지리한 소강 상태로 흐르던 경기는 전반 막판들어 뜨거워졌다. 전반 38분 손흥민이 오른발 중거리 슈팅으로 상대 수비를 끌어냈고, 1분 뒤인 39분엔 김민재가 상대 패스를 끊어낸 뒤 손흥민에게 전진 패스를 건넸다. 이를 받은 손흥민은 빠른 돌파로 상대 수비를 두 명 제친 뒤 상대 박스까지 들어가 회심의 왼발 슈팅을 때렸으나 슈팅은 왼쪽 골포스트 옆으로 비껴갔다. 추가 시간에는 손흥민과 이재성이 원투패스를 주고 받으며 상대 수비를 벗겨낸 뒤 왼쪽 측면의 이태석에게 패스를 내줬다. 이태석이 다시 가운데로 올린 땅볼 크로스를 손흥민이 넘어지며 슈팅으로 연결했지만, 제대로 맞지 못해 골고는 거리가 멀었다.

0-0으로 마쳤지만, 전반을 압도했던 한국은 후반 초반에도 체코를 일방적으로 몰아붙이며 골을 노렸다. 후반 3분에 이강인의 침투 패스를 받은 황인범의 슈팅이 골키퍼에 맞고 나왔고, 이를 이재성이 재차 슈팅했지만 막혔다. 10분에도 백승호의 패스를 받은 이재성이 원터치 침투패스로 손흥민에게 연결했으나 손흥민의 슈팅이 상대 골키퍼의 선방에 막히고 말았다.

계속된 기회를 놓친 한국은 체코의 전매특허인 세트 피스 한방에 무너져버렸다. 후반 14분, 라디슬라프 크레이치가 왼쪽 측면에서의 롱 스로인을 그대로 헤더로 연결하며 한국의 골망을 갈랐다. 한 순간의 방심이 패배 위기로 몰았다.

11일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 체코의 경기에서 대한민국 황인범이 동점골을 넣고 있다. 뉴시스

위기에 몰렸지만, 홍명보호의 황태자인 황인범이 한국을 수렁에서 구해냈다. 후반 22분 이강인이 쇄도하던 황인범에게 킬패스를 찔렀다. 이를 받은 황인범은 환성적인 접기로 상대 골키퍼를 완벽히 제쳐냈고, 이후 센스있는 로빙 슈팅으로 체코의 골문을 열어냈다.

대한민국 축구국가대표팀 오현규가 11일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 대한민국과 체코의 경기에서 역전골을 넣고 환호하고 있다. 뉴스1

역전골의 주인공은 후반 24분 손흥민과 교체돼 그라운드를 밟은 오현규였다. 후반 35분 백승호의 원터치 침투패스를 받은 황인범이 오른쪽 측면에서 문전으로 쇄도하던 오현규에게 패스를 건넸고, 오현규의 왼발 슈팅은 상대 골키퍼를 맞고 들어갔다. 2-1 역전의 순간이었다.

이후 김승규의 결정적인 선방으로 체코의 일격을 막아낸 한국은 2-1 리드를 지켜내며 승점 3을 온전히 챙겨냈다. 2010 남아공 월드컵 이후 16년 만에 조별리그 첫 경기를 승리로 일궈내며 32강 진출의 가능성을 높인 홍명보호다.