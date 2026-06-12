[포토] 파파존스, 성수동에 토이 스토리5 테마 팝업 오픈

12일 서울 성동구 스테이지 엑스 성수 차봇에 오픈한 파파존스 팝업스토어 '피자 플래닛'에서 방문객들이 피자를 수령하고 있다. 이번 팝업스토어는 파파존스가 오는 17일 개봉을 앞둔 애니메이션 '토이 스토리 5' 개봉을 기념해 진행하며 12일부터 14일까지 열린다. /2026.06.12 이제원 선임기자

12일 서울 성동구 스테이지 엑스 성수차봇에 오픈한 파파존스의 토이스토리5 테마 '파파존스 피자 플래닛' 팝업스토어에서 모델들이 포즈를 취하고 있다. /2026.6.12 이제원 선임기자

12일 서울 성동구 스테이지 엑스 성수 차봇에 오픈한 파파존스 팝업스토어 '피자 플래닛'에서 방문객들이 피자를 수령하고 있다. 이번 팝업스토어는 파파존스가 오는 17일 개봉을 앞둔 애니메이션 '토이 스토리 5' 개봉을 기념해 진행하며 14일까지 열린다.