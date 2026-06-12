월드컵 개막식서 한국어 가사로 노래한 이재 “믿기지 않는다”

한국계 미국인 싱어송라이터 이재가 세계적인 테너 안드레아 보첼리와 함께 2026 북중미 월드컵 개막식 무대에 랐다.

12일(한국시간) 멕시코시티에서 열린 2026 북중미 월드컵 개막식에서 이재는 월드컵 공식 주제가 ‘DNA’를 안드레아 보첼리와 함께 선보였다.

11일(현지시간) 2026 북중미 월드컵 개막식에서 ‘DNA’를 부르는 이재. 연합뉴스

‘DNA’는 안드레아 보첼리를 비롯해 데이비드 게타, 메건 디 스탤리언 등이 참여한 월드컵 공식 주제가다. 클래식과 일렉트로닉 댄스 음악(EDM), 힙합, 팝이 결합된 글로벌 프로젝트 곡으로 알려졌다.

특히 곡 후반부에 등장한 ‘또 넘어져도 나 다시 일어나’라는 한국어 가사가 화제를 모았다. 해당 가사는 이재가 직접 작사한 것으로 알려졌다.

이재는 공연을 마친 후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 소감을 전했다. 그는 “방금 있었던 일이 아직도 믿기지 않는다. 정말 영광스러운 순간이었다”고 밝혔다.

이재는 최근 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡으로 세계적인 주목을 받으며 인지도를 넓혀왔다.

이재와 세계적인 테너 안드레아 보첼리. 연합뉴스

국내 팬들 역시 월드컵 공식 행사에서 한국어 가사가 울려 퍼진 점에 의미를 부여했다. 온라인에서는 “월드컵 개막식에서 한국어를 듣게 될 줄 몰랐다”, “한국 가수가 세계 무대에서 존재감을 보여줬다”, “가사가 더욱 감동적으로 들렸다” 등의 반응이 이어졌다.

한편 2022 카타르 월드컵 당시 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국이 개막식에서 공식 사운드트랙 ‘드리머스’를 선보인 데 이어, 이번 북중미 월드컵에서도 한국계 아티스트가 개막식 핵심 무대에 오르면서 K팝의 글로벌 영향력이 다시 한번 주목받고 있다.

또한 BTS의 결승전 하프타임쇼 출연, 그룹 블랙핑크 멤버 리사의 특별 공연도 예고돼 있다.