‘송도 재활용센터 신체 발견 사건’…경찰 64명 투입 수사망 압축

피해자, 여성 또는 미성년 어린이일 가능성

사진=뉴시스

인천 연수구 송도동 재활용 회수센터에서 사람의 다리로 추정되는 신체 일부가 발견돼 경찰이 64명 규모의 전담 수사본부를 편성하고 강력 범죄 가능성에 무게를 둔 채 수사력을 집중하고 있다.

12일 경찰은 발견된 신체의 발과 다리 크기를 토대로 미성년자나 여성일 가능성을 열어두고 수사망을 좁히고 있다, 같은 날 인천시교육청은 지역 내 일선 학교를 대상으로 미인정 결석 학생 명단 파악에 돌입했다.

◆ 재활용 분류 작업 중 신체 일부 발견

‘송도 재활용센터 신체 발견 사건’은 앞선 6월 10일 오후 2시 28분쯤 인천 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 재활용 분류작업을 진행하던 직원이 붕대로 감긴 이상 물체를 발견하면서 세상에 드러났다.

당시 직원은 이상한 물체의 붕대를 풀자 무릎 아래부터 발뒤꿈치까지의 형태가 고스란히 드러난 것을 발견하고, 즉각 112에 신고했다.

초기 감식 결과 발견된 신체 일부는 왼쪽 무릎 아래에서 발뒤꿈치까지로, 길이는 40㎝ 이상이며 발 크기는 210에서 220㎜로 파악됐다. 발견된 산체는 전체적으로 붕대에 감긴 상태였다.

경찰은 국립과학수사연구원의 유전자 분석 결과 인체 조직이 맞다고 판단, 범죄 연관성을 규명하기 위해 즉각 수사본부를 편성했다.

◆ 대규모 수사본부 편성 및 국과수 정밀 감식

경찰은 연수경찰서장을 본부장으로 삼아 64명 규모의 수사본부를 꾸리고, 인천경찰청 광역수사대 인력까지 수사에 합류시켰다.

수사팀은 재활용 쓰레기 수거 지역 주변 탐문과 폐쇄회로 텔레비전 분석을 병행하며 신체를 유기한 용의자의 동선을 역추적하고 있다.

그러면서 국립과학수사연구원에는 정밀 부검과 유전자 분석이 의뢰됐다. 국과수는 현재 확보된 신체 일부만으로는 성별과 연령을 확정적으로 특정하기는 어렵다는 입장을 밝혔다.

이에 따라 경찰은 발과 다리 크기로 미뤄 어린 학생이나 여성일 가능성에 주목하고 있으나, 수사 초기 단계에서 피해자의 신원을 섣불리 단정할 수 없다는 원칙을 견지하고 있다.

신원 확인은 국과수 유전자 분석 데이터와 기존 실종자 데이터베이스를 대조하는 과정을 반드시 거쳐야 하므로 다소 시간이 소요될 전망이다.

◆ 교육청 결석생 전수조사 및 사각지대 점검

수사망 압축을 위해 인천경찰청은 6월 11일 오후 인천 지역 전체 학교를 대상으로 수사 협조를 의뢰하는 긴급 공문을 하달했다.

해당 공문에는 ‘10일과 11일 기준 결석자 및 장기결석자 명단을 제공해 달라’는 내용이 명시됐다.

인천시교육청 역시 일선 교육지원청과 학교에 미인정 결석 학생 관리에 만전을 기해달라는 당부 공문과 함께 대응 매뉴얼을 하달했다.

교육청 관계자는 “현재까지 미인정 결석 학생 중 특이사항이 감지된 사례는 없는 것으로 파악됐다”며 “경찰의 진상 규명 작업에 최대한 협조하겠다”고 밝혔다.

◆ 미인정 결석 관리 체계의 한계와 향후 수사 방향

한편 미인정 결석 학생 관리 매뉴얼이 실제 소재 확인까지 얼마나 신속하고 정확하게 작동하는지가 이번 사건의 신원 파악 속도를 가를 핵심 과제로 부상하고 있다.

교육부 지침상 미인정 결석 발생 시 담임교사가 학부모에게 유선 연락을 취해 소재를 파악하도록 규정하고 있으나, 연락이 두절된 가정이나 학대 피해 가구에서는 이 절차가 무용지물이 될 수 있다는 우려가 제기된다.

더욱이 학교 밖 청소년, 미취학 아동, 홈스쿨링 학생 등 제도권 학적 시스템에 등록되지 않은 사각지대에 대해서는 이번 경찰의 협조 공문 자체가 실질적 효력을 발휘하기 어렵다.

피해자가 이 범주에 속할 경우 기존 결석 조회 시스템만으로는 신원 확인이 사실상 불가능하다는 점이 수사의 중대 변수로 작용하고 있다.