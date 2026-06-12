"송파구 선관위, 3일 오전 11시50분께 투표지 부족 가능성 인지"

진상규명위 브리핑…현장 대응 혼선 이어져 결국 투표중단 사태

"상급 위원회 현장지휘 발동 안되고 신속한 보고체계도 미비…획기적 개선필요"

6·3 지방선거 때 서울 송파구 선거관리위원회가 당일 오전 11시 50분에 투표용지 부족 가능성을 인지하고 서울시 선관위에 조치를 요청한 것으로 나타났다.



그러나 투표지가 부족한 투표소가 속출하면서 일련번호가 적히지 않은 투표용지를 현장에 보내는 상황까지 발생하는 등 혼란이 연출됐으나 투표용지 부족에 따른 투표 중단 사태는 막지 못한 것으로 확인됐다.

12일 중앙선관위 과천청사에서 열린 '투표용지 부족사태 진상규명위원회 제3차 위원회의'에 조현욱 위원장이 참석하고 있다. 연합뉴스

'투표용지 부족 사태 진상규명위원회'의 조현욱 진상규명위원장은 12일 경기도 중앙선관위 과천청사에서 3차 회의를 마친 후 브리핑에서 이 같은 내용의 진상 파악 내용을 전했다.



조 위원장에 따르면 송파구 선관위가 서울시 선관위에 투표용지 부족에 따른 대응을 요청한 시각은 3일 오전 11시 50분께였다. 예상보다 투표율이 높으니 추가 공급할 투표용지에 부여할 일련번호를 제공해달라는 요청이었다.



일련번호는 투표용지 관리와 수량 확인을 위한 것으로, 일선 선관위가 넘버링(번호기입) 작업을 한 뒤 투표소로 이송한다.



이에 약 6분 뒤 서울시 선관위가 일련번호 제공을 시작했지만, 투표지 부족 상황이 심화하면서 오후 4시46분께 잠실7동 제2투표소에서 투표 중단 사태가 발생했다.



이후 상황은 더욱 악화했다. 각 투표소에서 투표용지 요청이 동시다발적으로 접수되면서다.



이에 송파구 선관위는 일련번호 기재 없이 투표지를 투표소에 보내 현장 투표 관리관이 넘버링을 하기로 했다.



하지만 오후 5시9분께 무번호 투표용지마저 거의 소진돼 투표소의 배부 요청에 응할 수 없는 상황까지 이르렀다.



투표지 넘버링 과정 또한 혼란의 연속이었다.



송파구 선관위는 넘버링 기계를 갖추고 있지 않아 다른 기기를 사용하면서 많은 시간이 소요됐다.



나아가 투표용지 이송 과정에서도 인수인계서 작성이나 수령매수·일련번호를 기재해야 하지만 이 절차 역시 지켜지지 않았다.



또한 처음에는 송파구 선관위 직원들이 투표용지를 투표소로 이송했지만, 이로는 턱없이 부족해 결국 사무보조원·사회복무요원까지 동원이 되거나 투표소 측에서 송파구 선관위를 직접 방문해 받아 가는 사태도 발생했다.



조 위원장은 "종합적인 상황을 볼 때 상급 위원회의 현장 지휘권이 전혀 발동하지 못하고 신속한 보고 체계도 갖춰지지 않았다"며 "획기적인 선거 시스템 개선이 필요하다"고 지적했다.

<연합>