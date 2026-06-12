함소원 “아빠 만나고 온 딸, 너무 많이 먹고 와…1년 사이 10kg 늘어”

방송인 함소원이 이혼 후 자녀 양육 과정에서 전남편과의 견해 차이로 겪고 있는 갈등을 털어놓는다.
13일 방송되는 SBS Plus 예능 프로그램 ‘이호선의 사이다’에는 함소원이 출연해 홀로 딸 혜정을 키우면서 마주한 현실적인 고민을 공개한다. 앞서 공개된 예고 영상에서 그는 전남편과 딸의 만남 이후 반복적으로 나타나는 변화에 대해 언급하며 걱정스러운 심경을 드러냈다.
함소원은 딸이 아버지를 만나고 집으로 돌아오면 평소와 다른 행동을 보인다고 설명했다. 그는 “일주일에 한 번 아빠를 만나고 돌아온 뒤에는 바지를 자꾸 벗으려고 한다”며 그 이유로 과도한 음식 섭취를 꼽았다. 그는 “아빠와 함께 있는 동안 너무 많이 먹고 온다”고 말했다.
특히 함소원은 딸의 체중 변화에 대해 우려를 나타냈다. 그는 “1년 사이 체중이 9~10kg 정도 증가했다”며 “이혼했듯이 여기서 단칼에 끊어줘야 하는 건가”라며 고민하는 모습을 보였다.
그러나 상담 전문가 이호선은 이에 대해 다른 시각을 제시했다. 그는 “왜 아이가 아빠를 볼 권리를 본인이 막냐”고 지적했다. 부모 중 한 사람이 일방적으로 이를 제한하는 것은 바람직하지 않다는 것이다.
이어 그는 “소원 씨가 아이에게 나쁜 일을 한 것”이라고 말했다. 이호선은 아이를 삼각관계로 만들었다고 설명하면서 “내 육아 방식만 맞다고 생각하는 건 큰 착각이다”고 전했다.
방송에서 함소원은 “싸우는 날이 반복되니까 너무 힘들다”는 취지의 말을 건네며 감정을 드러냈다. 이에 이호선은 “아이를 잘 키우고 싶은 마음이 너무 큰 것 같다”고 공감하면서도, “ (전남편과) 합의된 양육기준이 없다”고 현재 상황을 진단했다.
한편 ‘이호선의 사이다’는 가족·부부 등 다양한 관계 고민을 전문가의 시선으로 진단하고 현실적인 조언을 전하는 프로그램이다. 이호선은 대학교수이자 방송인으로 활동하고 있다.