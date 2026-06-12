함소원 “아빠 만나고 온 딸, 너무 많이 먹고 와…1년 사이 10kg 늘어”

방송인 함소원이 이혼 후 자녀 양육 과정에서 전남편과의 견해 차이로 겪고 있는 갈등을 털어놓는다.

13일 방송되는 SBS Plus 예능 프로그램 ‘이호선의 사이다’에는 함소원이 출연해 홀로 딸 혜정을 키우면서 마주한 현실적인 고민을 공개한다. 앞서 공개된 예고 영상에서 그는 전남편과 딸의 만남 이후 반복적으로 나타나는 변화에 대해 언급하며 걱정스러운 심경을 드러냈다.

오는 13일 방송되는 프로그램 ‘이호선의 사이다’ 예고 속 함소원. SBS Plus 스플스

함소원은 딸이 아버지를 만나고 집으로 돌아오면 평소와 다른 행동을 보인다고 설명했다. 그는 “일주일에 한 번 아빠를 만나고 돌아온 뒤에는 바지를 자꾸 벗으려고 한다”며 그 이유로 과도한 음식 섭취를 꼽았다. 그는 “아빠와 함께 있는 동안 너무 많이 먹고 온다”고 말했다.

특히 함소원은 딸의 체중 변화에 대해 우려를 나타냈다. 그는 “1년 사이 체중이 9~10kg 정도 증가했다”며 “이혼했듯이 여기서 단칼에 끊어줘야 하는 건가”라며 고민하는 모습을 보였다.

그러나 상담 전문가 이호선은 이에 대해 다른 시각을 제시했다. 그는 “왜 아이가 아빠를 볼 권리를 본인이 막냐”고 지적했다. 부모 중 한 사람이 일방적으로 이를 제한하는 것은 바람직하지 않다는 것이다.

이어 그는 “소원 씨가 아이에게 나쁜 일을 한 것”이라고 말했다. 이호선은 아이를 삼각관계로 만들었다고 설명하면서 “내 육아 방식만 맞다고 생각하는 건 큰 착각이다”고 전했다.

방송에서 함소원은 “싸우는 날이 반복되니까 너무 힘들다”는 취지의 말을 건네며 감정을 드러냈다. 이에 이호선은 “아이를 잘 키우고 싶은 마음이 너무 큰 것 같다”고 공감하면서도, “ (전남편과) 합의된 양육기준이 없다”고 현재 상황을 진단했다.

한편 ‘이호선의 사이다’는 가족·부부 등 다양한 관계 고민을 전문가의 시선으로 진단하고 현실적인 조언을 전하는 프로그램이다. 이호선은 대학교수이자 방송인으로 활동하고 있다.