JTBC “채무불이행 발생, 빠르게 해결하겠다”

“스포츠 중계 등 방송은 정상 운영”

JTBC는 12일 “오늘 일부 채권에 대한 지급 불능 상황이 발생했다”며 “책임 있는 자세로 대내외적으로 강구할 수 있는 수단을 모두 동원하여 이번 상황을 빠르게 해결하겠다”고 밝혔다.

JTBC스튜디오 로고. JTBC스튜디오

이날 NICE신용평가는 JTBC의 무보증사채 신용등급을 기존 ‘BBB0, 부정적’에서 ‘CCC’로 하향 조정했다. NICE신용평가는 JTBC가 이날 갚아야 할 채권을 제때 상환하지 못했기 때문에 등급을 조정했다고 밝혔다. JTBC는 미르제이차 56억원과 제일티비씨제이차 150억원 등 206억원 규모의 유동화차입금 만기가 돌아왔다.

JTBC는 입장문에서 “유동성 위기를 극복하기 위해 이미 경영 효율화를 위해 비상경영체제에 돌입하는 등 노력을 다해왔다”며 “디지털과 OTT를 중심으로 미디어 환경이 급변하면서 TV방송 광고 시장이 크게 위축되는 등 대외적인 여건이 악화됐다”고 설명했다.

JTBC는 2023년 강도 높은 구조조정 등 재정적 체질개선을 추진해왔다. 2023년(-584억원)과 2024년(-287억원) 적자를 내왔지만, 2025년에는 32억원의 영업 이익을 내며 흑자 전환하기도 했다. 하지만 약 5억달러(한화 약 7000억원)를 들여 2026년부터 2032년까지의 올림픽과 2030년까지의 월드컵 중계권을 사들인 것이 재정적 부담 중 하나로 작용했을 것으로 보인다.

JTBC는 “이번 상황을 최대한 빠르게 해결하기 위해 노력하겠다”며 “보도와 대형 스포츠 중계 등 방송 콘텐츠 제작과 방영은 모두 정상적으로 운영된다”고 말했다.