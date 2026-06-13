'폐암 투병' 이혜영 "엄마·아빠 모두 암" 가족사 공개

가수 겸 배우 이혜영이 폐암을 진단받았을 당시를 회상했다.

이혜영은 11일 자신의 유튜브 채널에 '암 투병 6년 차, 5번째 추적검사를 앞둔 이혜영'라는 첫 영상을 공개했다.

이혜영. 유튜브 캡처

이혜영은 "결혼 10주년 날에 병원에서 오라고 해서 갔더니 '당신은 암입니다'라고 하더라"고 했다.

이어 "어릴 때부터 기흉이 있어서 추적 관찰했는데 갑자기 2점 몇 센티미터가 돼 갔더니 암이라고 하더라"고 덧붙였다.

그러면서 "그 이후부터 나는 모든 걸 이겨냈는데 이거 하나 못 이겨낼까 하고 생각했다"고 했다.

그는 "암이라는 병을 아주 쉽게 봤다"고 했다.

또 "그때 생명은 구했지만 갈비뼈 사이를 잘라서 폐를 다 꺼내는 과정이 저한테 무리였나 보다"고 했다.

아울러 수술 후 합병증이 왔다며 "몸도 붓고 림프선도 문제가 생겼다. 가족력이 좀 있는 것 같다. 아빠가 제가 결혼할 때 위암으로 돌아가셨고, 엄마도 위암 3기셨다. 다행히 지금은 잘 지내신다"고 했다.

이혜영은 현재의 상태에 대해 "'당신은 이제 해방입니다' 그게 이제 8월에 나온다. 가슴이 두근두근 거린다"고 했다.

이혜영은 지난 2021년 폐암 초기 진단을 받은 뒤 투병 생활을 이어왔다. 이후 2023년 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에 출연해 "항암 치료 없이 폐 절제 수술을 받고 추적 관찰 중"이라고 밝혔다.

<뉴시스>