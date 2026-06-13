성동일 딸 성빈, 폭풍 성장 근황 "현대무용 전공"

배우 성동일의 딸 성빈이 현대무용 전공생으로 성장한 근황이 공개됐다.

12일 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'의 '해방토크' 영상에는 성동일과 그의 아들 성준이 출연해 고등학교 3학년 입시반이 된 성빈의 이야기를 전했다.

이날 성동일은 성빈에 대해 "천지개벽할 정도로 달라졌다. 현재 현대무용을 하고 있다"고 밝혔다.

그는 "몸 자체가 무용을 하기 좋은 체형이 아니었고 어릴 때는 안짱다리였는데, 엄청난 노력으로 이겨냈다"며 "콩쿠르에 나갈 정도로 노력했다면 그 성실함으로 어디서든 잘 살아갈 수 있을 것"이라고 신뢰를 드러냈다.

오빠 성준은 동생의 명석함을 칭찬했다.

성준은 "빈이가 속독을 하면서도 진짜 꼼꼼하게 읽는다"며 "본인이 좋아서 예체능을 하지만, 공부를 했으면 나보다 대학을 잘 가지 않았을까 생각한다"고 말했다. 성동일 역시 "머리가 진짜 좋다"고 공감했다.

이어 촬영 현장에 깜짝 등장한 성빈은 과거 MBC TV 예능 프로그램 '아빠! 어디가?' 시절의 장난기 가득했던 모습 대신, 몰라보게 성숙해진 분위기로 눈길을 끌었다.

다음 회차 예고편에서는 "아빠가 용돈을 안 준다"며 성동일과 티격태격하는 현실 부녀의 모습을 예고하기도 했다.

<뉴시스>