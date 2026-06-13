성동일 아들 성준, 소신발언 "악플은 자격지심에서 나오는 것"

배우 성동일의 아들 성준이 몰라보게 성장한 가운데, 악플에 대한 솔직한 생각을 전했다. 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모' 영상 캡처

배우 성동일의 아들 성준이 11년 만에 폭풍 성장한 근황과 함께 외모 관련 악플에 대한 솔직한 생각을 전했다.

12일 유튜브 채널 ‘술 빚는 윤주모’에는 ‘준아 어서와! 성동일 소원 성취 준이와 한 잔~ (찐 딸 빈이 등장?!)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 성동일이 등장한 가운데, 그의 아들 성준이 몰라보게 성장한 모습으로 출연해 감동을 더했다.

이날 윤나라 셰프는 “응원해주시는 분들이 정말 많은데 가끔 안 좋은 댓글을 보면 상처를 받는다”라며 “그럴 때마다 두려워지고 어떤 행동을 하는 것조차 망설여질 때가 있다”고 솔직히 말했다.

어렸을 때 미디어에 노출된 성준을 기억하는 사람들. 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모' 영상 캡처

이에 MBC ‘아빠! 어디가?’ 이후 11년 만에 카메라 앞에 선 성준은 “사실 저는 진짜 어렸을 때 방송에 나가지 않았나. 사람들이 봤던 성준이라는 아이는 진짜 말랐고 잘생기고 이런 이미지가 있었는데 지금의 저를 보면 보통 ‘네가 준이구나’하는 식이다. 알게 모르게 그런 게 좀 있다”고 솔직하게 털어놓았다.

어릴 떄의 성준에 대한 이미지. 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모' 영상 캡처

성준은 “그런 걸 가지고 웃고 넘길 수 있는 사람이 있고, 뒤에서 ‘쟤는 어렸을 때 방송 나가놓고 몸매 관리도 안 하느냐’고 생각하는 사람도 있다고 생각한다”며 “그런데 그런 말 하는 사람들은 높은 자리에 못 가니까 자격지심을 갖고 악플을 다는 것 같다”고 소신을 말했다.

그러면서 성준은 ‘흑백요리사2’ 출연 이후 온라인 커뮤니티와 각종 사회관계망서비스(SNS) 등에서 악플로 상처를 받은 윤나라 셰프를 위로했다.

악플이나 뒷담화에도 의연한 성준. 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모' 영상 캡처

윤나라 셰프는 깊이 감동하며 “준이는 마음이 정말 단단한 것 같다”고 말했고, 현장 역시 따뜻한 분위기가 맴돌았다.

한편, 성준은 현재 한양대학교 건설환경공학과 2학년에 재학 중이다.

성준은 중학교와 과학교 재학 시절 특허를 2개나 보유하고 있는 것으로 밝혀 화제를 모았다.