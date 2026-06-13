‘입원 치료’ 최불암 찾은 최휘영 장관…“퇴원하면 막걸리 한잔”

“특유의 ‘파하’ 웃음으로 맞아줘 안심”

생일 앞둔 최불암에 쾌유 기원

최휘영 문화체육관광부 장관이 입원 치료 중인 배우 최불암(86)을 찾아 쾌유를 기원했다.

입원 치료 중인 최불암을 찾은 최휘영 문화체육관광부 장관. 문화체육관광부 제공

최 장관은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “건강이 불편하셔서 입원 중이신 우리의 ‘국민 아버지’ 최불암 선생님을 찾아뵙고 정중히 문안 인사를 드렸다”고 밝혔다.

최 장관은 지난 11일 모은영 한국영상자료원장과 함께 최불암을 찾았다. 병실을 지키던 아내 김민자도 자리를 함께했다.

최 장관은 “최불암 선생님께서는 요즘 세상사에 대한 이야기부터 예술, 종교까지 많은 말씀을 들려주시며 저를 따뜻하게 격려해 주셨다”며 “특유의 ‘파하’ 웃음으로 반갑게 맞아주셔서 무척 많이 안심됐다”고 전했다.

이어 “최불암 선생님이 머잖아 퇴원하면 술 한잔하자고도 하셨다”며 “저는 주저 없이 막걸리를 사달라고 했다”고 밝혔다.

또 “선생님 모친께서 운영하셨던 주점 ‘은성(銀星)’ 이야기를 꺼내니 무척 환하게 웃으셨다”며 “‘은성’은 오래전 가난한 예술가들의 아지트라 불리던 곳”이라고 소개했다.

최 장관은 또 영화 ‘최후의 증인’(1980) 블루레이를 최불암에게 전달한 사실도 공개했다.

최불암이 주연을 맡은 이 영화는 1980년 158분 분량으로 제작됐지만 검열로 상당 부분이 삭제된 채 개봉됐다. 이후 한국영상자료원이 원본을 복원해 154분 버전으로 공개했으며 2017년 블루레이로도 출시됐다.

최 장관은 “이 작품으로 선생님께서는 제1회 한국영화평론가협회상 남우주연상을 수상하셨다”며 “모은영 한국영상자료원장께서 이 영화의 블루레이를 기념으로 전해드리니 매우 반가워하셨다”고 말했다.

그러면서 “선생님께서는 드라마 ‘수사반장’의 박 반장으로, ‘전원일기’의 김 회장으로, 그리고 최근까지 ‘한국인의 밥상’을 통해 오랜 세월 우리 곁을 함께해 주셨다”며 “평생을 바쳐 국민들에게 큰 울림을 주셨던 선생님의 쾌유를 온 마음으로 기원한다”고 덧붙였다.

1940년 6월15일생인 최불암은 오는 15일 생일을 맞는다. 최 장관은 “큰 함성으로 두 손 모아 ‘선생님, 생신 축하드립니다’”라며 축하의 마음을 전했다.

최불암은 지난해 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년간 진행해 온 KBS 1TV 시사·교양 프로그램 ‘한국인의 밥상’에서 하차했으며, 현재 입원 치료를 받고 있다.