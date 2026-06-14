미래에셋, 스페이스X 공모주 배정 '물거품'…국내 자산운용사들 직격탄

미국 우주기업 스페이스X의 공모주 인수단인 미래에셋증권[006800]이 최종 물량을 배정받지 못하면서 이를 통해 주식을 확보하려던 국내 자산운용사들의 펀드 운용 전략에 차질이 발생했다.

13일 금융투자업계에 따르면 한국투자신탁운용과 미래에셋자산운용은 미래에셋증권을 통해 스페이스X 청약을 신청했으나, 미국 대표 주관사가 국내 인수단에 물량을 배정하지 않으면서 공모주 확보가 무산됐다.

사진=AFP연합뉴스

한투운용은 스페이스X IPO(기업공개)에 참여를 공식화했던 한투운용은 배정받은 물량을 액티브로 운용 중인 ‘ACE 미국우주테크액티브 ETF’와 함께 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드에 분배할 예정이었다. 이를 적극 홍보해 8일 ‘ACE 미국우주테크액티브’ ETF의 최근 한 달간 개인 순매수액이 600억원을 돌파하기도 했다.

한투운용은 “오늘 새벽 최종 배정 과정에서 스페이스X IPO의 대표주관사가 국내 인수단에 판매 가능한 물량을 배정하지 않았다는 사실을 전달받았다”며 “즉각 투자자들에게 이를 알릴 필요가 있었다”고 설명했다.

그러면서 “미국 IPO 시장의 특수성과 가변성으로 인해 발생한 결과이지만, 스페이스X 공모주 편입에 대한 투자자분들의 기대가 매우 컸다는 점을 잘 알고 있기에 물량 미배정 소식을 전하게 돼 매우 송구스럽다”고 말했다. 다만 공모주 확보 실패에 대응해 상장 첫날 장중 매매를 통해 스페이스X 주식을 일부 편입했다고 밝혔다.

미래에셋운용 역시 ‘TIGER 글로벌AI액티브 ETF’와 ‘TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 ETF’ 등 주요 ETF 상품을 통해 이번 IPO에 참여하려 했으나 물량을 받지 못했다. 패시브 ETF를 운용하는 미래에셋운용은 상장 이틀 후(T+2)부터 시장에서 주식을 편입할 것으로 알려졌다. 액티브 하우스인 타임폴리오자산운용 등 다른 운용사들도 상장 당일 장중 매매를 통해 스페이스X를 자사 우주·방산 ETF에 담는 등 각자 대응책 마련에 나섰다.