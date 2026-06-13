선관위, ‘소쿠리 투표’ 때도 성과급 83억 집행…예산 1000원만 남겼다

2025년 11억·2026년 10억 초과 집행으로 집계

선관위 “봉급 일부 성과급으로 잘못 분류”

중앙선거관리위원회가 이른바 ‘소쿠리 투표’ 논란이 불거졌던 2022년에도 성과급 예산 약 83억원을 사실상 전액 집행한 것으로 나타났다.

6월10일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 과천청사 모습. 뉴시스

13일 국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 김승수 의원이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 ‘2022년 인건비 집행현황 및 세부자료’에 따르면 당시 성과상여급 예산 배정액은 83억479만7000원이었으며 실제 집행액은 83억479만6000원으로 집계됐다. 예산 가운데 1000원만 남기고 모두 집행한 셈이다.

2022년 제20대 대통령 선거 당시 선관위는 코로나19 확진자·격리자 사전투표 과정에서 투표용지를 소쿠리와 쇼핑백, 택배 상자 등에 담아 운반해 논란을 빚었다. 이는 사전투표 부정선거론이 확산하는 계기가 됐으며, 당시 노정희 중앙선관위원장은 대국민 사과 후 사의를 표명했다.

김 의원이 공개한 자료에 따르면 2025년 성과상여급 예산 배정액은 89억528만4000원이었으나 실제 집행액은 100억1744만5000원으로 11억1216만1000원 많았다. 2026년에는 이달 현재까지 예산 배정액 91억7362만9000원보다 10억7097만8000원 많은 102억4460만7000원이 집행된 것으로 집계됐다.

이에 대해 선관위는 해명자료를 내고 실제 성과상여금 집행액은 2025년 89억515만4000원, 2026년 91억7357만8000원으로 모두 편성된 예산 범위 안에서 집행됐다고 밝혔다. 또 초과 집행으로 집계된 금액은 봉급 집행액 일부가 성과상여금 항목으로 잘못 분류된 데 따른 것이라고 설명했다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 “전대미문의 부실 관리로 선거 체계를 붕괴시키고 조직이 풍비박산이 났는데도 뒤로는 국민 혈세를 쌈짓돈처럼 여기며 추악한 돈 잔치를 벌여온 실태가 만천하에 드러났다”고 비판했다.

이어 “국민은 묻지 않을 수 없다. 도대체 무엇을 성과로 평가받았다는 것인가”라고 덧붙였다.