[속보] 북중미 월드컵 첫 VAR 오심 정정…경고 선수 번복

2026 북중미 월드컵에서 비디오판독(VAR)을 통해 오심을 바로잡은 첫 사례가 나왔다.
13일(한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 스타디움에서 열린 미국과 파라과이의 조별리그 D조 1차전 후반 5분, 네덜란드 출신 대니 마켈리 주심은 파라과이 미드필더 미겔 알미론이 미국 수비수 팀 림과 경합하는 과정에서 넘어지자 림에게 옐로카드를 주고 파라과이에 프리킥을 선언했다.
이후 비디오판독실과 교신한 마켈리 주심은 온 필드 리뷰(OFR)를 진행했고, 두 선수 간 접촉이 없었다는 사실을 확인했다.
주심은 림에게 줬던 경고를 취소하고 시뮬레이션을 한 알미론에게 옐로카드를 부여했다.
그동안 VAR은 득점 상황(골라인 통과·오프사이드 여부), 페널티킥 여부, 직접 퇴장 여부(경고 누적이 아닌 거친 파울 또는 비신사적인 행위에 따른 레드카드), 징계 조치 대상 판정(주심이 반칙 선수를 놓쳤을 때 해당 선수 지적)에만 적용됐다.
하지만 이번 북중미 월드컵에서는 이날 경기와 같은 선수 오인, 즉 경고나 퇴장을 받은 선수가 실제 반칙 당사자가 아닌 경우에도 VAR을 통해 판정을 정정할 수 있게 됐다.
이날 미국은 파라과이를 4-1로 제압했다.