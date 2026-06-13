[속보] 李 대통령 “패가망신 주가조작 그만…정상적 언론인으로 돌아가길”

이재명 대통령은 13일 언론인 선행매매 사건과 관련해 “패가망신하는 주가조작 이제 그만하시고 정론직필하는 정상적 언론인으로 돌아가시기 바란다”고 밝혔다.

이재명 대통령. 뉴스1

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 자본시장법 위반 혐의로 기사 브로커와 경제매체 기자가 구속됐다는 내용의 기사를 공유하며 “비정상의 정상화”라며 이같이 적었다.

이어 “이미 저지른 일이라면 공익신고 하면 처벌 감면에 신고 포상금도 지급되니 자수하기 바란다”고 덧붙였다.

또 “규칙을 지키는 선량한 국민들에게 피해를 끼치며 규칙을 어겨 이익을 얻는 모든 행태가 구시대의 비정상”이라며 “함께 잘 사는 대한민국을 만들기 위해서는 모든 비정상의 정상화는 피할 수 없는 시대적 과제”라고 강조했다.

앞서 금융감독원 자본시장 특별사법경찰은 이른바 ‘기자 선행매매’ 사건을 수사하는 과정에서 기사 브로커 A씨와 경제매체 기자 B씨를 구속했다.

수사 결과 A씨는 특정 종목에 대한 호재성 기사 초안을 작성해 기자들에게 전달한 뒤 원하는 시점에 송고하도록 한 것으로 조사됐다. B씨는 기사 출고 전 해당 종목 주식을 미리 사들인 뒤 기사가 송출되는 시점 전후로 매매해 차익을 얻은 혐의를 받는다.