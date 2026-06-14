혼자 먹기 딱 좋네…올여름 카페 빙수, 큰 그릇 대신 ‘컵’에 담긴다

올여름 카페 매장의 빙수 그릇이 작아지고 있다. 여럿이 나눠 먹던 대형 빙수 대신, 한 손에 들고 혼자 먹기 좋은 컵빙수가 전면에 나섰다.

할리스 제공

14일 업계에 따르면 할리스는 토마토와 애사비를 앞세웠다. ‘토마토 상큼 컵빙수’는 토마토와 우유얼음을 층층이 담은 메뉴다. ‘애사비 톡톡 컵빙수’는 애플 사이다 비네거 특유의 산미를 살렸다. ‘팥 통통 컵빙수’는 우유얼음에 팥과 찹쌀떡을 올린 정통형 메뉴다.

이디야커피는 식감에 힘을 줬다. ‘컵 두초빙’은 두바이 쫀득 쿠키 콘셉트를 빙수로 옮겼고, 초코쉘과 카다이프를 더했다. ‘컵 망코빙’은 망고와 코코넛 밀크 조합에 그래놀라를 올렸다. ‘컵 팥절빙’은 팥과 미니 인절미를 담은 클래식 메뉴다.

탐앤탐스는 전통 식재료를 택했다. ‘청도홍시 컵빙수’는 국내산 청도 홍시를 활용한 메뉴다. ‘옛날 컵빙수’는 팥과 우유얼음에 곡물파우더, 견과를 더해 익숙한 팥빙수 맛을 살렸다.

더벤티는 ‘마시는 빙수’ 3종을 내놨다. ‘이천쌀 비빔 마빙’은 비빔밥에서 착안한 메뉴로, 이천쌀 베이스에 흑임자 풍미를 더했다. ‘옛날 단팥딸기 마빙’은 우유 베이스에 딸기, 아이스크림, 단팥을 넣었다. ‘추억의 수박화채 마빙’은 수박화채를 한 컵 음료처럼 구현했다.

메가MGC커피는 지난해 선보였던 ‘팥빙 젤라또 파르페’를 다시 내놨다. 젤라또와 떡, 시리얼을 한데 담아 빙수의 식감을 살렸다. 여기에 말차 트렌드를 반영한 ‘말차 젤라또 팥빙 파르페’도 추가했다.

올여름 컵빙수 경쟁은 단순히 용량을 줄인 메뉴 싸움이 아니다. 1인가구 증가, 짧은 체류형 카페 이용, 가성비 디저트 수요가 맞물리며 빙수의 소비 방식 자체가 바뀌고 있다.

업계 관계자는 “예전 빙수가 여럿이 나눠 먹는 계절 메뉴였다면, 최근 컵빙수는 혼자 들고 먹는 여름 디저트에 가깝다”며 “재료와 식감이 다양해질수록 소비자는 커피 한 잔 고르듯 빙수도 취향대로 고르게 될 것”이라고 말했다.