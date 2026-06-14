이윤석, 부분가발 처음 벗었다…"머리 반이 날아가"

코미디언 이윤석이 부분 가발을 벗고 휑해진 이마를 공개했다.

이윤석은 13일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 이경규와 함께 '이경규가 건강하게 간다!' 특집에 출연했다.

두 사람은 건강 관리를 위해 족욕과 발 마사지 체험을 했다. 먼저 마사지를 받은 이경규는 "아프다. 굴욕적이다"고 웃음을 자아냈다.

마사지사는 이윤석 차례에서 이윤석 가발을 발견하고 가발을 쓴 상태에선 시술을 하는 게 불가능하다고 했다. 이윤석은 "착용 상태로는 불가능하냐"고 물었다.

유재석은 다른 출연자 차례로 넘기려고 했으나 이윤석은 마사지가 건강에 좋다는 말에 "좋은 거니까 욕심이 난다"며 결국 가발을 벗었다.

이윤석이 가발을 벗자 출연진은 웃음을 터뜨렸다. 이경규는 "반이 날아갔다"고 했고, 하하는 "안 돼"라고 해 웃음을 자아냈다.

이윤석은 "다른 욕심은 없다. 그냥 오래 사는 거다. 숨 한 번 더 쉬고, 눈 한 번 더 뜨고 싶다"고 했다.

마사지가 시작되자 이윤석은 예상보다 강한 통증에 힘들어 했다. 이윤석은 "오늘 여기까지만 하자 두 번은 못 받겠다"며 마사지를 중단했다.

유재석과 이경규는 이윤석의 예능 정신을 칭찬했다.

유재석은 "그렇게까지 할 줄 몰랐다"고 했고, 이경규는 "보통은 가발 때문에 안 들어간다. 그런데 웃겨야겠다는 생각 하나로 벗고 들어간 거다"고 말했다.

<뉴시스>