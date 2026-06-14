상주 고속도로서 차량 10대 다중 추돌… 11명 다쳐

경북 상주 중부내륙고속도로에서 다중 추돌사고가 발생해 11명이 다쳤다.

중부내륙고속도로 상주톨게이트 인근 10중 추돌사고 현장. 경북소방본부 제공

14일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 6시11분쯤 상주시 헌신동 중부내륙고속도로 창원 방향에서 다중 추돌사고가 발생해 11명이 경상을 입었다.

사고는 상주 요금소 약 150ｍ 전방에서 차량 4대가 추돌한 후 뒤이어 차량 4대와 2대가 잇달아 들이받으면서 발생했다.

경찰은 목격자와 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.