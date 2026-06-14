8100선 안착 코스피, '美·이란 종전 합의' 임박에 전고점 뚫을까

중동 리스크 완화 기대로 8100선에 안착한 코스피는 이번주 변동성 장세를 이어가며 전고점 돌파를 시도할 전망이다.

14일 한국거래소에 따르면 지난주(8~12일) 코스피는 전주(8160.59) 대비 36.97포인트(0.45%) 내린 8123.62에 거래를 마쳤다.

코스피는 지난 8일 서킷브레이커가 발동되며 7400선까지 내려섰다. 9일에는 8%대 상승하며 매수 사이드카가 발동되는 등 한 주 내내 극심한 변동성을 보였다.

외국인 투자자들이 한주간 4조3000억원대를 순매도했다. 개인은 3조7000억원, 기관은 500억원대 순매수에 나섰다.

다만 지난달 7일부터 24거래일 연속 순매도하며 74조원에 이르는 주식을 팔아치운 외국인들이 지난 12일 2조2000억원대 주식을 사들이며 순매수로 전환한 것은 의미 있는 변화다.

미국·이란 간 종전 기대로 위험 선호 심리가 커지고, 원·달러 환율이 안정을 찾으며 외국인들의 투심이 살아나기 시작했다는 분석이다.

이번주 국내 증시는 코스피 8000선 안착과 전고점 돌파 여부를 가를 분수령이 될 전망이다. 대신증권은 이번주 코스피 밴드 전망치를 7000~8800포인트로 제시했다.

미국과 이란이 이르면 14일(현지시간) 종전 관련 양해각서(MOU)에 서명할 것으로 알려진 가운데 양국 간 합의가 예정대로 체결될 경우 지정학적 리스크 완화에 따른 위험자산 선호 심리가 더욱 확대될 전망이다. 이 경우 국제유가와 환율이 안정세를 보이며 증시가 추가 상승 동력을 확보할 수 있다는 분석이다.

반면 불협화음이 발생할 경우 증시 변동성이 다시 확대될 가능성도 있다. 단기간에 급반등한 반도체주와 성장주를 중심으로 차익실현 매물이 출회될 경우 투자심리가 크게 흔들릴 수 있다.

18일(현지시간) 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)도 시장의 큰 관심사다.

시장은 기준금리 동결을 기정사실화하고 있지만 점도표 변화와 캐빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장 발언에 촉각을 곤두세우고 있다. 워시 의장이 취임 후 FOMC에서 매파적 발언을 내놓을 경우 위험자산 선호 심리가 위축될 수 있다는 우려다.

스페이스X 나스닥 상장에 따른 단기 자금 이동도 국내 증시 수급에 영향을 미치며 변동성을 키우는 요인으로 작용할 전망이다.

대신증권 리서치센터는 "6월초 이후 코스피 변동성 확대는 주도주 중심의 과열해소, 매물소화 국면이었다"며 "6월 FOMC 전후 등락은 감안해야겠지만, 7월, 8월 강세 전망은 유효하다"고 밝혔다.

또 "미국과 이란 종전 협상 타결·서명 가시화. 유가, 금리, 달러 하향 안정 등으로 위험 선호 심리가 회복될 것으로 예상한다"며 "2분기 프리어닝시즌과 함께 코스피 밸류에이션 상승 여력이 확대될 것"이라고 전망했다. 이어 "종전과 관련된 불협화음, FOMC 전후 변동성 확대 등이 나타날 경우 주도주 매집 기회"라고 덧붙였다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "오는 18일은 케빈 워시 연준 의장이 처음으로 주재하는 FOMC 기자회견인 만큼 시장은 워시의 정책 톤에 집중할 것"이라며 "다만 워시가 주목하는 절사평균 개인소비지출(PCE)·근원 소비자물가지수(CPI)에서 물가가 급격히 튀지 않은 만큼 극단적 매파 발언 가능성은 낮다"고 평가했다.

나 연구원은 "금리 인상을 배제하지 않는 식의 보수적 톤이 나올 경우 주가 변동성 추가 확대가 불가피하다"며 "강한 변동성이 나타날 경우 이를 반도체 매수 기회로 활용할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

◇주요 경제지표 발표 및 이벤트 일정 ▲15일 = 미국 5월 산업생산, 6월 NAHB 주택시장지수 ▲16일 = 한국 5월 수출물가지수, 미국 5월 주택착공건수·주택건축허가건수, 중국 5월 소매판매·산업생산·고정자산투자, 일본 BOJ 금융정책결정회의 ▲17일 = 미국 5월 소매판매, 일본 4월 핵심기계수주 ▲18일 = 미국 6월 FOMC 기준금리 결정, 미국 6월 필라델피아 연준 경기전망, 미국 5월 컨퍼런스보드 경기선행지수 ▲19일 = 한국 5월 생산자물가지수, 일본 5월 전국 소비자물가지수

<뉴시스>