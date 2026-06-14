체코전 관중석서 눈 찢은 멕시코 축구팬…서경덕 “사과해야”

한국인 유튜버 영상에 담긴 인종차별 행위

당사자, 서경덕 교수 SNS에 “안전하다” 댓글

‘2026 북중미 월드컵’ A조 조별리그 1차전 우리나라와 체코의 경기에서 발생한 멕시코 관중의 인종차별 행위가 한국인 유튜버 영상에 고스란히 담겼다.

‘2026 북중미 월드컵’ A조 조별리그 1차전 우리나라와 체코의 경기에서 발생한 멕시코 관중의 인종차별 행위가 한국인 유튜버 영상에 고스란히 담겼다. 서경덕 성신여대 교수 제공

한국홍보전문가 서경덕 성신여대 교수는 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 당시 관중석에서 한국인 유튜버가 멕시코 축구팬에게 인종차별을 당한 사실이 알려졌다고 밝혔다.

서 교수는 “누리꾼들이 제보해줘서 알게 됐다”며 “한국의 유튜버의 셀카 영상에 양손 검지로 눈을 찢는 뒷자리 멕시코 남성의 모습이 포착됐다”고 말했다.

이어 “손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 쓰인 대표적인 인종차별 행위”라며 “이러한 상황은 멕시코 현지 매체인 폴리티고에서도 소개됐다”고 적었다.

현지의 한 토목공학회장이라며 남성의 신원을 언급한 서 교수는 멕시코 매체가 이 남성의 행동은 수치스러운 행위라며 강하게 비판했다고도 전했다.

서 교수는 “국적과 인종을 넘어 지구촌이 하나 되는 월드컵 현장에서 이런 일은 있을 수 없다”며, 인종차별 행위 당사자의 사과 촉구와 함께 비슷한 일이 없도록 국제축구연맹(FIFA)의 주의 필요성을 강조했다.

인종차별 행위를 겪은 것으로 알려진 유튜버는 서 교수 SNS에 직접 댓글을 남겨 “다들 걱정해주셔서 감사하다”며 “멕시코에서 안전하게 지내고 있다”고 밝혔다.

이 유튜버가 “제가 너무 예민한 건지 봐달라”며 자신의 SNS에 올린 당시 영상에는 ‘모든 멕시코사람들이 그런 건 아니다’, ‘미안하다’ 등의 멕시코인으로 추정되는 누리꾼들 댓글이 달리기도 했다.