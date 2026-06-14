피렌체 찾은 李대통령 "르네상스의 고장"…문화교류 활성화 당부

영화 공동제작 협정·피렌체 韓영화제 등 거론하며 협력 논의

'르네상스 예술 정수' 우피치 미술관도 방문…"양국 우정도 미래유산 남길"

이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 13일(현지시간) 이탈리아 북부 토스카나의 주도인 피렌체를 방문, 에우제니오 쟈니 토스카나 주지사를 면담하고 문화협력 및 지방협력 심화를 주제로 대화를 나눴다.



이번 방문은 이탈리아 정부의 국빈에 대한 예우 관례에 따른 지방 도시 방문으로, 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령 역시 2023년 국빈 방한 당시 판문점과 합천 해인사를 방문한 바 있다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 전했다.

이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 13일(현지시간) 피렌체 우피치미술관에서 열린 유홍준 국립중앙박물관장과 시모네 베르데 우피치 미술관장의 '박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)' 체결식에서 관계자들과 인사하고 있다. 연합뉴스

특히 피렌체는 우피치 미술관을 보유한 문화 도시라는 점, 이탈리아를 방문하는 한국 국민들이 가장 많이 찾는 지방도시 중 하나라는 점에서 지방 방문 도시로 이 곳을 택했다고 강 수석대변인은 설명했다.



이 대통령은 면담에서 쟈니 주지사에게 올해로 24년차를 맞은 피렌체 한국영화제가 토스카나를 대표하는 국제 문화축제로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 당부했다.



이 대통령은 "르네상스가 탄생하고 발전한 고장이자 세계적인 우피치 미술관을 보유한 토스카나가 2003년부터 피렌체 한국영화제를 통해 한국 영화의 예술성과 작품성을 유럽과 세계무대에 선보여오고 있다"고 평가했다.



이어 "이번 방문을 계기로 타결된 한국과 이탈리아 간 '영화 공동제작 협정'을 바탕으로 양국의 우수한 제작역량에 기반한 작품들이 더 많이 만들어지기를 기대한다"며 밝혔다.



동석한 사라 푸나로 피렌체 시장에게는 피렌체가 전주·대전과 우호협력 관계를 맺은 만큼 양국 지방정부 간 활발한 교류를 바란다고 말했다.



이에 대해 쟈니 주지사는 이 대통령의 자서전을 감명 깊게 읽었다면서 소년공시절의 일이나 인권 변호사로서 가난한 사람들을 위해 활동했던 경력 등을 언급했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일(현지시간) 이탈리아 피렌체 우피치미술관에서 전시물을 관람하고 있다. 공동취재

그러면서 "한국의 민주주의는 물론 국제사회의 민주주의 발전을 위해서도 큰 역할을 하실 것으로 기대한다"고 했고, 이 대통령은 "다 민주주의의 힘이라고 본다"고 화답했다.



끝으로 이 대통령은 연간 100만 명의 우리 국민 중 다수가 토스카나를 방문하는 만큼 우리 국민을 위한 편의 증진 및 치안 확보에 대해 각별한 관심을 요청했다.



이 대통령은 또 면담 후에는 '르네상스 예술의 정수'라고 평가받는 우피치 미술관을 찾았다.



우피치 미술관은 이 대통령의 방문을 계기로 국립중앙박물관과 협력 양해각서를 체결했으며, 이에 따라 우피치 미술관의 대표 작품인 조토의 '오니 산티 마돈나', 보티첼리의 '비너스의 탄생', 레오나르도 다빈치의 '수태고지' 등의 작품을 한국에 소개하는 전시 교류 방안이 논의될 예정이다.



이 대통령은 방문 이후 엑스(X·옛 트위터)에 쓴 글에서 "높은 문화의 힘을 마주한다"며 "피렌체의 저력은 사실 인류를 매료시킨 문화의 힘에서 나온 것이 아니었을까"라고 소감을 밝혔다.



이어 "한 점 한 점의 그림이 수백 년의 시간을 지나 오늘의 우리와 만났다"며 "대한민국과 이탈리아가 쌓아갈 우정과 협력도 미래 세대에 영감과 울림을 전할 소중한 유산으로 남길 바란다"고 덧붙였다.

<연합>