동원F&B, 충북 진천에 단백질 식품 생산 제2사업장 준공

동원F&B는 충북 진천군 광혜원면에 단백질 식품 생산을 위한 제2사업장을 준공했다고 14일 밝혔다. 이 사업장은 총 1400억원이 투입된 첨단 생산시설로, 연면적 약 2만6000㎡에 지상 2층 규모로 조성됐다.

동원F&B 진천사업장 ‘프로틴 넥서스(Protein Nexus)’ 전경. 동원F&B 제공

사업장은 어육 함량을 80% 이상으로 높인 고급 어묵·맛살 제품 생산에 주력한다. 하루 40톤 분량의 13만개 규모 생산 능력을 갖추고 첨단 설비를 도입해 식감과 수율 등의 품질 경쟁력을 개선했다고 동원F&B는 설명했다.

동원F&B는 일본과 중국 등에 꼬치와 어묵을 수출하는 동시에 미국과 유럽 시장을 겨냥해 냉동 볶음밥, 냉동 치킨 등 가정간편식(HMR) 제품군도 선보일 계획이다.

이를 통해 2030년까지 사업장에서 매출 3000억원을 달성하고, 수출 비중을 30% 이상으로 확대한다는 구상이다.

동원F&B는 기존 진천 제1사업장에서 리챔(캔햄)과 그릴리(냉장햄) 등의 육가공 제품군을 생산한 데 이어, 제2사업장에서는 단백질 식품 생산 플랫폼 ‘프로틴 넥서스’를 통해 기존 육류 단백질을 넘어 신선하고 미래 가치가 높은 수산 단백질까지 유기적으로 연결하겠다는 전략이다.

세계적으로 단백질 수요가 점차 늘어나면서 육류 단백질만으로는 공급에 한계가 점쳐지는 가운데, 지속 가능한 양질의 단백질원으로 수산 단백질에 대한 관심이 높아지고 있기 때문이다.

특히 참치와 같은 수산 단백질은 육류인 소고기나 닭고기보다 단백질 밀도가 높고, 필수아미노산이 풍부해 고부가가치 건강 기능성 식품으로 주목받고 있다.

동원F&B 관계자는 “신규 사업장은 급성장하는 글로벌 단백질 식품 수요에 대응하기 위한 핵심 생산 거점”이라며 “프리미엄 어묵, 맛살과 솥밥, 치킨 등 차별화된 K푸드를 바탕으로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 입지를 확대하겠다”고 말했다.