"후쿠시마원전 북서·남서쪽서 방사성물질 '세슘볼' 다량 발견"

日·대만 연구진, 후쿠시마 사고로 퍼진 '세슘볼' 경로 규명

후쿠시마 원자력발전소 폭발 사고로 생성된 방사성 물질인 세슘 함유 미립자 '세슘볼(CsMP)'의 확산 경로가 일본과 대만 연구진에 의해 최초로 규명됐다고 마이니치신문이 14일 보도했다.



세슘볼은 원전 폭발 사고로 콘크리트가 고온에 녹으면서 유리처럼 변한 성분이 세슘을 구 형태로 감싼 뒤 굳은 직경 수 마이크로미터(㎛) 크기의 미립자를 말한다.



세슘볼은 물에 잘 녹지 않고 사람이나 동물이 흡입하면 폐에 침착되는 위험성이 제기돼 왔으나 후쿠시마 원전 사고 이후 확산 실태는 파악되지 않고 있었다.



일본 쓰쿠바대와 국립대만대 연구팀은 세슘볼 확산 실태를 연구해 환경과학 등 국제학술지에 발표했다.



연구팀은 흙에 포함된 세슘볼 양을 조사하는 방법을 개발해 후쿠시마현 내 100곳에서 사고 직후 채취된 토양을 대상으로 분석했다.



그 결과 후쿠시마 원전 북서쪽과 남서쪽에서 다량의 세슘볼이 발견됐다. 토양 1g당 52개가 포함된 곳도 있었고, 토양을 오염시킨 방사능의 60%가 세슘볼인 경우도 있었다.



연구팀은 다른 방사성 물질에 의한 오염은 후쿠시마 원전 북서쪽을 중심으로 이뤄졌지만, 세슘볼에 의한 오염은 후쿠시마현 내 넓은 범위에 걸쳐 진행됐다고 설명했다.



연구팀을 이끈 우쓰노미야 사토시 국립대만대 지구과학과 교수는 "세슘볼 확산 과정이 밝혀진 것은 의미가 크다"며 연구 결과가 보다 정밀한 제염 작업과 향후 원자력 재해 대응 지침 마련에 도움이 될 것으로 기대했다.



한편, 후쿠시마 제1원전 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 방류가 지난 10일 중단됐다 재개된 지 이틀만인 13일 또다시 중단됐다가, 안전상 이상 없음이 확인되며 다시 시작됐다고 교도통신이 전했다.



도쿄전력은 현장을 원격으로 확인한 결과 설비에 이상은 없었으며, 희석용 바닷물을 보내는 펌프에 바닷물 양이 줄어들었기 때문에 경보가 울렸다고 설명했다.



도쿄전력은 2023년 8월 후쿠시마 오염수를 방류하기 시작했으며, 이번이 20번째 방류 작업이다.

<연합>