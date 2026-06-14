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7년만의 귀환 '토이스토리5'…개봉 3일 앞두고 예매율 1위

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7년 만에 돌아오는 인기 프랜차이즈 영화 '토이 스토리 5'가 개봉 3일을 앞두고 전체 예매율 1위에 등극했다.

 

14일 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 '토이 스토리 5'는 이날 오전 11시 기준 전체 예매율 22%를 기록했다.

 

예매 관객수는 4만 6824명으로, '군체' '와일드 씽' '디스클로저 데이' 등 쟁쟁한 국내외 화제작들을 제치고 예매율 1위에 올랐다는 점에서 눈길을 끈다. 이는 전 세대를 아우르는 시리즈의 귀환에 대한 기대감이 반영된 결과다.

 

'토이 스토리 5'는 최근 국내 최초 시사회 이후 영화가 전하는 위로와 감동에 호평이 이어지고 있다. 이에 이번 5편 역시 남녀노소를 불문하고 전 세대 관객을 사로잡을 수 있을지 더욱 기대를 모은다.

 

한편 '토이 스토리 5'는 '보니'의 새 친구가 된 스마트 태블릿 '릴리패드'의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 '제시' '우디' '버즈' 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 함께하는 이야기로, 지난 2019년 개봉하며 340만 관객을 동원한 4편 이후 7년 만에 선보이는 신작이다. '니모를 찾아서' '월-E'로 미국 아카데미 장편애니메이션상을 두 차례 수상한 앤드튜 스탠튼과 '엘리멘탈'의 프로듀서를 담당했던 맥케나 해리스가 공동 연출을 맡았다. 우디 역의 톰 행크스, 버즈 역의 팀 알렌, 제시 역의 조안 쿠삭 등 기존 '토이 스토리' 시리즈의 캐릭터를 연기했던 배우들이 그대로 돌아오며, '패스트 라이브즈' '트론: 아레스'의 그레타 리가 릴리패드 목소리를 연기한다.

 

'토이 스토리 5'는 오는 17일 개봉한다.

<뉴스1>

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