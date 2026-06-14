'런닝맨' 지예은, 미미에 소개팅 제안…"내 남친 친구들 소개해줘?"

'런닝맨' 지예은이 미미에게 소개팅을 제안한다.

14일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 김동현의 집을 방문한 멤버들이 '너희 집에 살짝 들렀어' 레이스를 통해 좌충우돌 집들이에 나선다.

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이날 방송에서 멤버들은 각종 미션에서 패배할 때마다 '육아공'을 획득하게 되며, 육아공을 많이 모은 멤버는 촬영 종료 후 김동현 자녀들의 육아를 도와야 하는 엔딩을 맞이하게 된다. 이에 최근 녹화에서 멤버들은 단 한 개의 육아공도 피하기 위해 시작부터 승부욕을 불태웠다.

특히 걸그룹 오마이걸 미미가 솔직한 연애관을 고백해 이목을 집중시켰다. 그는 차로 이동하던 중 이상형 이야기가 나오자 "나는 연애를 하면 무조건 결혼까지 가야 한다"며 확고한 가치관을 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이에 멤버들은 "사람을 오래 봐야 한다" "좋은 사람을 만나야 한다"며 진심 어린 조언을 건넸다. 급기야 지예은은 "내 남친 친구들 소개해 줘?"라며 즉석 소개팅 제안까지 건네 더욱 눈길을 끌었다고.

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앞서 지예은은 지난 4월 동갑내기 댄서인 바타와 열애 사실을 공식 인정했다. 바타는 지예은과 지석진이 결성한 그룹 충주지씨의 '밀크쉐이크' 안무에도 참여했다. 열애 공개 이후 지예은은 '런닝맨'을 비롯해 웹예능 '핑계고' SBS '동상이몽2' 등에서 애정을 공공연하게 드러내오고 있다.

한편 '런닝맨'은 유재석을 중심으로 지석진 김종국 하하 양세찬 지예은이 게임 미션에 도전하는 프로그램으로, 지난 2010년부터 방영된 국내 최장수 버라이어티 예능이다. 이날 오후 6시 10분 방송된다.

<뉴스1>