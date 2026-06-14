국힘 “월드컵에서 ‘눈 찢기’ 인종차별… 외교 당국이 나서야”

논평에서 “장난 아닌 아시아인 조롱과 비하”

국민의힘은 ‘2026 북중미 월드컵’ 우리나라와 체코전에서 발생한 멕시코 축구팬의 아시아인을 겨냥한 인종차별적 행위에 외교 당국이 침묵으로 일관한다고 14일 강하게 비판했다.

국민의힘은 ‘2026 북중미 월드컵’ 우리나라와 체코전에서 발생한 멕시코 축구팬의 아시아인을 겨냥한 인종차별적 행위에 외교 당국이 침묵으로 일관한다고 14일 강하게 비판했다. 서경덕 성신여대 교수 제공

국민의힘 조용술 대변인은 이날 논평에서 “경기를 관람하던 한국인 유튜버 뒤에서 한 남성이 눈을 찢는 이른바 ‘눈 찢기’ 제스처를 취했다”며 “이는 단순한 장난이나 실수가 아니라 아시아인을 조롱하고 비하하는 대표적인 인종차별 행위”라고 강조했다.

이어 “월드컵은 국적과 인종, 문화의 차이를 넘어 화합과 존중의 가치를 나누는 무대”라며 “FIFA도 인종차별에 ‘무관용 원칙’을 천명해왔다”고 덧붙였다.

그러면서 “외교 당국은 당사자의 진정성 있는 사과를 이끌어내기 위해 적극 나서야 한다”며, “세계인의 축제인 월드컵에서 벌어진 인종차별은 표현의 자유가 아니라 타인의 인격과 존엄을 훼손하는 폭력”이라고 밝혔다.

앞서 한국홍보전문가 서경덕 성신여대 교수는 같은 날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 체코전 당시 한국인 유튜버의 영상에 멕시코 축구팬의 인종차별 행위가 담긴 사실이 알려졌다고 전했다.

한국인 유튜버의 셀카 영상에 양손 검지로 눈을 찢는 뒷자리 멕시코 남성의 모습이 포착됐다. 이를 보도한 멕시코 매체도 해당 남성의 행동은 수치스러운 행위라며 강하게 비판했다고 서 교수는 언급했다.

인종차별 행위를 당한 것으로 알려진 유튜버는 서 교수 SNS에 직접 댓글을 남겨 “다들 걱정해주셔서 감사하다”며 “멕시코에서 안전하게 지내고 있다”고 밝혔다.

그가 “제가 너무 예민한 건지 봐달라”며 자신의 SNS에 올린 당시 영상에는 ‘모든 멕시코 사람들이 그런 건 아니다’, ‘미안하다’ 등의 멕시코인으로 추정되는 누리꾼들 댓글이 달리기도 했다.

이 남성은 멕시코 할리스코주의 토목 관련 단체 회장으로 알려졌다. 그가 공적 직책을 맡고 있는 인물이라는 점에서 비판이 더욱 거세다. 논란이 커지자 단체는 이 남성을 회장직에서 물러나게 할 방침으로 알려졌다고 미국 뉴욕포스트 등 외신들은 보도했다.