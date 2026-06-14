울릉 공항터널 인근서 공사 차량 충돌…2명 부상

경북 울릉군 공항터널 인근에서 공사 차량이 충돌해 2명이 다쳤다.

사진=연합뉴스

14일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 4시15분쯤 울릉군 서면의 공항터널 통구미 방면 도로에서 덤프트럭과 콘크리트 펌프카가 정면충돌했다.

이 사고로 콘크리트 펌프카 운전자 60대 A씨가 중상을 입고 병원으로 이송됐다. 덤프트럭 운전자인 50대 B씨는 우측 손에 경상을 입었다.

경찰과 소방 당국은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.