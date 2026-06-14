‘또 아시아인 비하 눈 찢기’…서경덕 교수 “인종차별 제스처, 이제는 퇴출해야”

아시아인의 외모를 조롱하는 제스처가 또다시 월드컵 현장에서 등장해 인종차별 논란이 일고 있다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 기간 한 열성 축구팬이 아시아인과 비슷한 눈 모양을 흉내 내는 행동을 하며 물의를 빚은 것이다.

인스타그램 ‘이노냥’ 계정 영상 캡쳐

한국 홍보 전문가인 서경덕 성신여대 교수는 14일 “한국과 체코의 경기장에서 한국의 유명 유튜버가 촬영한 셀카 영상에, 뒷자리에 앉아 있던 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 모습이 포착됐다”고 전했다.

손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 제스처로 꾸준히 지적돼 왔다.

이 장면은 멕시코 현지 매체 ‘폴리티고’에도 소개됐다.

이 매체는 해당 인물이 할리스코주 토목공학회 회장인 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스라고 전하며, “여성 관중의 외모를 공개적으로 조롱한 수치스러운 행위”라고 강하게 비판했다.

서 교수는 “국적과 인종을 넘어 지구촌이 하나 되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 건 있을 수 없는 일”이라며 “미라몬테스는 공개적으로 사과해야 한다”고 강조했다.

이어 “FIFA 역시 이번 일을 계기로 재발 방지 대책을 마련해, 다시는 비슷한 일이 일어나지 않도록 각별히 주의를 기울여야 한다”고 덧붙였다.