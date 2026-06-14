NBA 브런슨, 과대평가 조롱 딛고 '뉴욕의 왕'으로

미국프로농구(NBA) 제일런 브런슨이 2022년 댈러스 매버릭스를 떠나 뉴욕 닉스로 이적했을 때 그의 연봉을 놓고 많은 말들이 나왔다.
당시 브런슨의 뉴욕과의 계약 조건은 4년간 1억400만 달러(약 1천580억원)였고, 뉴욕이 키 188㎝의 단신 가드에게 과도한 금액을 지급했다는 평가들이 나왔다.
주위 예상을 뒤엎고 2023-2024시즌 정규리그에서 평균 28.7점씩 넣으며 에이스 역할을 톡톡히 해낸 그는 2024년 5월 뉴욕과 5년간 2억5천600만달러 계약서를 새로 쓸 수 있었지만, 이를 포기하고 4년간 1억5천650만달러만 받기로 했다.
이 덕분에 뉴욕은 재정적 여유를 갖고 칼 앤서니 타운스를 영입하면서 우승을 위한 멤버를 갖출 수 있었다.
브런슨은 많은 돈을 포기했지만 그 대가로 NBA 우승 트로피를 품에 안았다.
샌안토니오 스퍼스와의 챔피언 결정 5차전에 45점을 몰아친 것을 포함해 브런슨은 매 경기 뉴욕 승리의 중심점에 있었다.
왼손잡이 가드인 브런슨은 이번 챔피언 결정전에서 만장일치로 최우수선수(MVP)로도 선정되면서 자신의 가치를 입증했다.
미국 현지 언론들은 1973년 이후 53년 만에 뉴욕을 우승으로 이끈 브런슨이 미국프로야구의 데릭 지터, 미국프로풋볼의 일라이 매닝과 함께 '빅애플의 왕'의 반열에 올랐다고 칭송했다.
브런슨은 특히 NBA에서 선수와 지도자로 활동했던 아버지 릭 브런슨과 함께 우승의 기쁨을 만끽했다.
브런슨은 "내 꿈을 이뤘다. 이것이 내가 뉴욕에 온 이유"라며 우승 소감을 밝혔다.
<연합>