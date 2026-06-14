NBA 브런슨, 과대평가 조롱 딛고 '뉴욕의 왕'으로

챔피언 결정전 맹활약으로 MVP…53년 만의 뉴욕 우승 견인

미국프로농구(NBA) 제일런 브런슨이 2022년 댈러스 매버릭스를 떠나 뉴욕 닉스로 이적했을 때 그의 연봉을 놓고 많은 말들이 나왔다.



당시 브런슨의 뉴욕과의 계약 조건은 4년간 1억400만 달러(약 1천580억원)였고, 뉴욕이 키 188㎝의 단신 가드에게 과도한 금액을 지급했다는 평가들이 나왔다.

[로이터=연합뉴스. 자료 사진]

주위 예상을 뒤엎고 2023-2024시즌 정규리그에서 평균 28.7점씩 넣으며 에이스 역할을 톡톡히 해낸 그는 2024년 5월 뉴욕과 5년간 2억5천600만달러 계약서를 새로 쓸 수 있었지만, 이를 포기하고 4년간 1억5천650만달러만 받기로 했다.



이 덕분에 뉴욕은 재정적 여유를 갖고 칼 앤서니 타운스를 영입하면서 우승을 위한 멤버를 갖출 수 있었다.



브런슨은 많은 돈을 포기했지만 그 대가로 NBA 우승 트로피를 품에 안았다.



샌안토니오 스퍼스와의 챔피언 결정 5차전에 45점을 몰아친 것을 포함해 브런슨은 매 경기 뉴욕 승리의 중심점에 있었다.



왼손잡이 가드인 브런슨은 이번 챔피언 결정전에서 만장일치로 최우수선수(MVP)로도 선정되면서 자신의 가치를 입증했다.

[로이터=연합뉴스]

미국 현지 언론들은 1973년 이후 53년 만에 뉴욕을 우승으로 이끈 브런슨이 미국프로야구의 데릭 지터, 미국프로풋볼의 일라이 매닝과 함께 '빅애플의 왕'의 반열에 올랐다고 칭송했다.



브런슨은 특히 NBA에서 선수와 지도자로 활동했던 아버지 릭 브런슨과 함께 우승의 기쁨을 만끽했다.



브런슨은 "내 꿈을 이뤘다. 이것이 내가 뉴욕에 온 이유"라며 우승 소감을 밝혔다.

<연합>