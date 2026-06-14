이란 혁명수비대 "미국, 트럼프 생일에 MOU 서명 고집"

'14일 MOU 서명·체결' 보도 부인…"이란 협상팀 시험하나" 불쾌감 표출

미국이 오는 14일 도널드 트럼프 대통령의 생일에 맞춰 종전 양해각서(MOU)를 체결하려 한다는 이란 측 주장이 제기됐다.



이란 혁명수비대(IRGC)는 13일(현지시간) 텔레그램 채널 게시글에서 트럼프 대통령이 자기 생일인 14일에 맞춰 MOU 서명을 매듭짓기 위해 "이례적인 고집"을 부리고 있다고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

혁명수비대는 "미국이 주장하는 서명 일정은 우리 협상팀을 시험하는 일"이라며 "이란 협상팀은 MOU가 아직 최종적으로 확정되지 않았고, 일요일(14일)에는 MOU가 체결되지 않을 것이라고 분명히 밝힌 바 있다"고 지적했다.



이란이 14일 MOU 체결 가능성을 부인했는데도 트럼프 대통령이 소셜미디어에서 거듭 서명식 일정을 못 박은 데 불쾌감을 드러낸 것이다.



혁명수비대는 이어 "일각에서는 트럼프 대통령의 이러한 고집이 이번 서명식을 상징적으로 이용하고, 이를 개인적인 홍보 행사로 전환하려는 욕구에서 비롯됐을 거란 지적도 나온다"고 덧붙였다.



앞서 트럼프 대통령은 전날 미 언론 인터뷰에서 이란과의 종전 MOU가 최종 조율 단계에 이르렀다며 이번 주말(13∼14일) MOU 체결 서명식이 가능할 것이라 본다고 말했다.



이후 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 미·이란 양국이 14일 이란 전쟁 종전 및 비핵화를 위한 합의에 서명할 예정이라고 밝혔다.



그러나 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 기자들과 만나 "MOU 서명 시점은 좀 더 지켜봐야 한다"며 14일에는 서명이 이뤄지지 않을 것이라고 선을 그었다.



그는 이란 대표단이 며칠 내로 스위스 제네바나 파키스탄 이슬라마바드를 방문해 MOU를 체결할 가능성에 대해서도 "향후 1∼2일 이내에 제네바 등지로 향할 계획은 없다"고 답했다.



이는 MOU 타결 시 서명 장소나 방식, 향후 협상 의제 등을 둘러싸고 양국 간 막판 신경전이 이어지는 분위기가 반영된 발언으로 보인다.

<연합>