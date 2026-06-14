장동혁 “李 대통령, 부동산 지옥 만들고 대책 없이 주식 타령”

정치인의 자질 언급 등에…“친명, 친청 싸움에 피곤한 모양”

국민의힘 장동혁 대표는 여야의 역할과 정치인이 지녀야 할 세 가지 자질을 언급한 이재명 대통령을 겨냥, “그렇게 잘 아는 사람이 지금까지 어떻게 해왔나”라고 14일 반문했다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 8일 국회에서 이재명 대통령의 취임 1년 기자회견과 관련한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “이재명이 ‘여당의 책무’에 대해 글을 올렸는데, 구구절절 옳고 단 한 줄 버릴 곳이 없다”면서 이같이 말했다.

비꼬는 게 아닌 ‘진심’에서 나온 반응이라며, 장 대표는 “그 긴 글 가운데 정작 자신이 지킨 게 하나라도 있나”라고 되물었다.

이 대통령의 ‘사익이 아닌 대의에 대한 열정’ 언급에는 “감옥 안 가겠다고 국가 사법체계를 다 무너뜨린 사람이 할 말은 아니다”라며, 자신의 행위가 초래할 결과에 대한 ‘무한 책임’ 강조에도 “부동산 지옥을 만들고 대책 없이 주식 타령만 하는 게 무한한 책임감인가”라고 장 대표는 따졌다.

특히 여당의 열정이 ‘국민 전체’를 향해야 한다는 대목에 장 대표는 “집 가진 국민을 마귀로 몰고, 반대편을 향해 최악의 저질이라 했던 건 다 잊었나”라고 꼬집었다. ‘부동산 투기를 잡겠다’는 글을 SNS에 올리며 언급한 “돈이 마귀”, 지방선거 투표를 독려하며 꺼내든 ‘최악의 저질’ 표현을 겨냥한 것으로 풀이됐다.

장 대표는 “순방가서 이런 글까지 올린 걸 보니 ‘친명’과 ‘친청’ 싸움에 어지간히 피곤한 모양”이라며 “재판 취소부터 포기하면, 여당이 민생에 쓸 시간이 열 배는 늘어날 것”이라고 강조했다. 계속해서 “균형 감각을 잃고 있는 건 이재명 본인”이라며 “당장 재선거를 외치는 청년과 시민들의 목소리부터 챙겨 듣기를 바란다”고 쏘아붙였다.