AI 국가 통제, 서비스로 확산 본격화



페이블5 등 출시 사흘 만에 제동

아마존서 보안 안전장치 우회로 찾아내

美 “미국적 없는 모든 외국인 접근 차단”

앤트로픽 직원마저 제한 대상에 포함돼



규제 칼 빼든 美, 첫 접근제한 명령

오픈AI 등엔 미적용… “과도한 규제” 반발

‘국방부와 충돌’ 앤트로픽 길들이기 시각도

“AI 주권 경각심 인식… 외산 의존 낮춰야”

미국 정부가 국가 안보와 사이버 악용 위험을 이유로 앤트로픽 최신 인공지능(AI) 모델에 대한 수출 통제 지시를 내리면서 파장이 커지고 있다. 기업이 최신 고성능 AI 모델 접근권을 선별해 제공한 데 이어 국가 차원에서 AI 모델 사용을 제한하려는 움직임으로 풀이돼서다. AI를 둘러싼 패권 경쟁이 반도체 등 인프라를 넘어 모델 자체로 확산하고 있다는 분석이 나온다.



14일 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 미국 행정부는 12일(현지시간) 앤트로픽 최첨단 AI 모델 ‘클로드 페이블5’와 ‘클로드 미토스5’에 대한 접근권을 제한하는 수출 통제 지침을 발표했다. 해당 모델의 사용 제한 대상자는 모든 외국인이다. 외국 정부와 기업, 개인은 물론 미국 내 거주 외국인과 앤트로픽 외국인 직원들도 제한 대상에 포함됐다.

◆출시 3일 만에 사용 중지



앤트로픽은 정부 지침 발표 이후 모든 고객을 대상으로 페이블5와 미토스5 서비스를 일시 중단했다. 앤트로픽은 “규정 준수를 위해 페이블 5와 미토스 5의 기능을 비활성화해야만 한다”며 “앤트로픽의 다른 모든 모델에 대한 접근은 영향을 받지 않을 것”이라고 밝혔다.



페이블5는 앤트로픽이 최상위급 AI 모델인 클로드 미토스를 일반 이용자용으로 다듬어 지난 9일 출시한 제품이다. 미토스5는 보안 특화 모델이다. 두 모델은 같은 모델 기반이지만 접근 허용 범위와 활용 목적이 다르다. 페이블5에는 오용을 막기 위한 안전장치를 탑재했다. 사이버 보안이나 생물학·화학 관련 질의가 입력되면 하위 모델인 ‘오퍼스4.8’이 대신 응답하는 방식이다. 앤트로픽은 초기 데이터를 근거로 전체 사례 중 5% 미만에서만 안전장치가 작동했다고 설명했다. AI 모델 기능을 추출하는 ‘증류’로 의심되는 질의에도 같은 장치가 적용된다.

미토스5는 앤트로픽 중심의 사이버 보안 협의체 ‘프로젝트 글래스윙’을 통해 검증된 기관에만 제공된다. 최근 프로젝트 글래스윙에 합류한 삼성전자와 SK하이닉스, SK텔레콤, 한국인터넷진흥원(KISA)이 접근권을 얻을 것으로 알려졌다.

◆“안전장치 우회하는 탈옥 가능해”



앤트로픽이 최신 모델을 일반 사용자용과 검증된 소수 기관용으로 나눠 출시한 데 이어 정부가 국적을 기준으로 접근권을 전면 제한하면서 AI 모델 통제가 국가 차원으로 확대된 것으로 보인다. 미국 정부는 이들 모델의 안전장치를 우회하는 탈옥 취약점을 발견한 것으로 전해졌다.



데이비드 색스 대통령과학기술자문위원회 공동위원장은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “페이블을 테스트 중이던 앤트로픽과 미국 정부 양측의 매우 신뢰할 수 있는 파트너가 안전장치를 우회하는 방법을 찾아냈다”며 “(미 정부) 관리자는 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)에게 우회 방법을 수정하거나 모델 배포를 중단할 것을 요구했으나 다리오가 이를 거절했다”고 밝혔다. ‘신뢰할 수 있는 파트너’는 아마존으로 전해졌다. WSJ는 앤디 재시 아마존 CEO가 자사 연구원들이 발견한 우회로를 정부 측에 알렸다고 보도했다.



앤트로픽은 정부 규제가 과도하다는 입장이다. 어느 모델이든 탈옥을 완벽히 막기는 어렵고, 이런 규제 기준을 적용하면 사실상 프런티어 모델 배포가 모두 중단될 수밖에 없다는 것이다. 앤트로픽은 정부가 문제 삼은 것으로 보이는 탈옥 방식을 자체 분석한 결과, 오픈AI의 ‘GPT-5.5’ 등 다른 고성능 모델에도 유사한 문제가 적용될 수 있다고 주장했다. 앤트로픽은 “업계에서 사용하는 모든 보안 조치는 특정 상황에서 일부 사이버 정보를 탈취당하는 탈옥에 취약하다”며 “향후 범용적 탈옥이 발견될 가능성이 크고 페이블5 출시 당시에도 이를 알렸다”고 밝혔다. 미국 정부는 이번 조치를 다른 기업 모델로 확대할 계획은 없는 것으로 전해졌다.



일각에선 이번 규제가 앤트로픽 ‘길들이기’ 목적으로 나왔다고 지적한다. 앞서 미 국방부와 앤트로픽은 AI 모델의 군사적 사용 범위를 두고 충돌한 바 있다. 미 국방부는 올해 초 주요 AI 기업에 군사 업무에서 AI를 폭넓게 쓸 수 있도록 기존 제한을 완화해달라고 요구했고, 앤트로픽은 국내 감시나 완전자율무기에 자사 모델을 쓸 수 없다며 맞섰다. 다만 정부 측은 “모델 안정성 관련 조치”라며 정치적 의도를 부인하고 있다.



◆AI 모델로 확장된 패권 경쟁



이번 사태를 계기로 AI 패권 경쟁이 하드웨어에서 모델 서비스로 확장될 것이란 전망이 나온다. 미국 정부는 최근 최첨단 AI 모델 공개 전에 사이버 보안 테스트를 받도록 규제 틀을 넓히고 있는데, 이번 조치는 실제 접근 제한 명령이 내려진 첫 사례로 꼽힌다. 엔비디아 칩 등 하드웨어 수출 통제에 집중됐던 AI 규제가 모델 서비스로 확장된 셈이다.



접근 허용 기준이 국가나 기업·기관이 아니라 국적이라는 점도 논란을 키우고 있다. 미국 연구 인력 중 외국 국적자가 적지 않고 AI 개발이나 보안 인력도 다국적 인력에 의존하는 구조여서다. 앞으로 AI 업계에선 ‘어떤 모델을 쓰느냐’뿐 아니라 ‘누가 쓸 수 있는지’와 ‘어느 국적’인지까지 따져야 할 수 있다는 관측이 제기된다.



이에 주권형 AI 모델 생태계 필요성이 커졌다는 주장에도 힘이 실린다. 특정 국가 정책 변화나 수출 통제로 모델 접근권 자체가 끊기면 해당 모델을 핵심 인프라에 활용하는 국가는 안보와 산업 측면에서 불확실성에 직면하게 된다. 외산 AI 의존도를 낮추고 독자 모델 역량을 키워야 한다는 목소리가 나오는 배경이다.